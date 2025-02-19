https://ria.ru/20250219/gaza-2000364726.html

Египетский премьер оценил сроки восстановления сектора Газа

Египетский премьер оценил сроки восстановления сектора Газа - РИА Новости, 19.02.2025

Египетский премьер оценил сроки восстановления сектора Газа

Арабские страны могут восстановить сектор Газа за три года, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:46:00+03:00

2025-02-19T17:46:00+03:00

2025-02-19T17:46:00+03:00

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сектор газа

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КАИР, 19 фев - РИА Новости. Арабские страны могут восстановить сектор Газа за три года, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Ранее Египет сообщал о намерении представить в скором времени видение реконструкции сектора Газа, которое бы гарантировало сохранение пребывания палестинского народа на своей земле. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил, что страна разрабатывает всеобъемлющую и многоэтапную концепцию восстановления сектора Газа. "Период реконструкции сектора Газа может занять три года. Египет и арабские страны способны сделать это за этот период", - сказал Мадбули в ходе еженедельной пресс-конференции египетского кабмина. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись шесть обменов. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Израиль также позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

египет

израиль

катар

сектор газа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, палестина