https://ria.ru/20250219/ft-2000245766.html
FT раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
FT раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 19.02.2025
FT раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:41:00+03:00
2025-02-19T11:41:00+03:00
2025-02-19T11:49:00+03:00
экономика
евросоюз
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники."Санкции нацелены на еще 13 банков... и постепенный запрет для стран ЕС на покупку определенных типов продукции из российского алюминия", - пишет издание со ссылкой на людей, ознакомленных с содержанием документа.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия.
https://ria.ru/20250219/dogovorilis-2000116108.html
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экономика, евросоюз, россия
Экономика, Евросоюз, Россия
FT раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
FT: новые санкции ЕС включают постепенный запрет на импорт товаров из алюминия