https://ria.ru/20250219/fsb-2000214871.html

ФСБ задержала министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

ФСБ задержала министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области - РИА Новости, 19.02.2025

ФСБ задержала министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Силовики задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:19:00+03:00

2025-02-19T09:19:00+03:00

2025-02-19T15:04:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев — РИА Новости. Силовики задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ."Проводим оперативные действия, работа ФСБ", — уточнили в спецслужбе.Более подробную информацию обещали предоставить позднее. В следственном управлении СК по региону не прокомментировали задержание.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Нечаева подозревают в растрате в особо крупном размере. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области идут обыски.На сайте ведомства указано, что Нечаев приступил к работе министра с 8 ноября 2019 года.

https://ria.ru/20250217/zloupotreblenie-1999778116.html

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происшествия, челябинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия