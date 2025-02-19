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ФСБ задержала министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области - РИА Новости, 19.02.2025
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09:19 19.02.2025 (обновлено: 15:04 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/fsb-2000214871.html
ФСБ задержала министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
ФСБ задержала министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области - РИА Новости, 19.02.2025
ФСБ задержала министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Силовики задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:19:00+03:00
2025-02-19T15:04:00+03:00
происшествия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев — РИА Новости. Силовики задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ."Проводим оперативные действия, работа ФСБ", — уточнили в спецслужбе.Более подробную информацию обещали предоставить позднее. В следственном управлении СК по региону не прокомментировали задержание.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Нечаева подозревают в растрате в особо крупном размере. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области идут обыски.На сайте ведомства указано, что Нечаев приступил к работе министра с 8 ноября 2019 года.
https://ria.ru/20250217/zloupotreblenie-1999778116.html
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происшествия, челябинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Челябинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
ФСБ задержала министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Задержан министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Нечаев

© УФСБ России по Челябинской областиЗадержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© УФСБ России по Челябинской области
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев — РИА Новости. Силовики задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"Проводим оперативные действия, работа ФСБ", — уточнили в спецслужбе.
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Более подробную информацию обещали предоставить позднее. В следственном управлении СК по региону не прокомментировали задержание.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Нечаева подозревают в растрате в особо крупном размере. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области идут обыски.
На сайте ведомства указано, что Нечаев приступил к работе министра с 8 ноября 2019 года.
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ПроисшествияЧелябинская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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