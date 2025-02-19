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Глава МИД Германии рассказала о новом пакете помощи Украине от ЕС - РИА Новости, 19.02.2025
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18:32 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/frg-2000377043.html
Глава МИД Германии рассказала о новом пакете помощи Украине от ЕС
Глава МИД Германии рассказала о новом пакете помощи Украине от ЕС - РИА Новости, 19.02.2025
Глава МИД Германии рассказала о новом пакете помощи Украине от ЕС
Украина сможет вести переговоры о мире только с позиции силы, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, добавив, что ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:32:00+03:00
2025-02-19T18:32:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Украина сможет вести переговоры о мире только с позиции силы, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, добавив, что ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи для Киева, который будет включать артиллерию, ПВО и беспилотники. "Мы прилагаем все усилия для дальнейшего укрепления Украины. Она сможет вести переговоры о мире - как о своем, так и о европейском - только с позиции силы. Для этого мы, европейцы, предлагаем собственные инициативы и используем свои рычаги влияния. Наш принцип: "Европа едина", - сказала Бербок, заявление с её словами распространила пресс-служба МИД ФРГ. Она добавила, что европейцы продолжат усиливать военную поддержку Украины. "ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи, включающий артиллерию, ПВО и беспилотники. Но одной лишь поддержкой от ЕС ограничиваться нельзя. Дополнительно мы увеличим двустороннюю помощь Украине и для этого должны принять соответствующие бюджетные решения - хотим мы этого или нет", - отметила министр. Она добавила, что никто в Европе "не должен допустить и тени сомнения в том, что будет сделано всё возможное ради мира, безопасности и будущего наших детей". Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000306569.html
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в мире, украина, россия, германия, анналена бербок, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Анналена Бербок, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Глава МИД Германии рассказала о новом пакете помощи Украине от ЕС

Глава МИД ФРГ Бербок: Киев сможет вести переговоры о мире только с позиции силы

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Украина сможет вести переговоры о мире только с позиции силы, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, добавив, что ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи для Киева, который будет включать артиллерию, ПВО и беспилотники.
«
"Мы прилагаем все усилия для дальнейшего укрепления Украины. Она сможет вести переговоры о мире - как о своем, так и о европейском - только с позиции силы. Для этого мы, европейцы, предлагаем собственные инициативы и используем свои рычаги влияния. Наш принцип: "Европа едина", - сказала Бербок, заявление с её словами распространила пресс-служба МИД ФРГ.
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Вчера, 15:10
Она добавила, что европейцы продолжат усиливать военную поддержку Украины.
«
"ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи, включающий артиллерию, ПВО и беспилотники. Но одной лишь поддержкой от ЕС ограничиваться нельзя. Дополнительно мы увеличим двустороннюю помощь Украине и для этого должны принять соответствующие бюджетные решения - хотим мы этого или нет", - отметила министр.
Она добавила, что никто в Европе "не должен допустить и тени сомнения в том, что будет сделано всё возможное ради мира, безопасности и будущего наших детей".
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Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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