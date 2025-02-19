https://ria.ru/20250219/frg-2000377043.html

Глава МИД Германии рассказала о новом пакете помощи Украине от ЕС

Глава МИД Германии рассказала о новом пакете помощи Украине от ЕС - РИА Новости, 19.02.2025

Глава МИД Германии рассказала о новом пакете помощи Украине от ЕС

Украина сможет вести переговоры о мире только с позиции силы, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, добавив, что ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:32:00+03:00

2025-02-19T18:32:00+03:00

2025-02-19T18:32:00+03:00

в мире

украина

россия

германия

анналена бербок

владимир путин

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884831460_0:109:3076:1839_1920x0_80_0_0_fd62ff76a0227c15e45320bd2a049935.jpg

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Украина сможет вести переговоры о мире только с позиции силы, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, добавив, что ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи для Киева, который будет включать артиллерию, ПВО и беспилотники. "Мы прилагаем все усилия для дальнейшего укрепления Украины. Она сможет вести переговоры о мире - как о своем, так и о европейском - только с позиции силы. Для этого мы, европейцы, предлагаем собственные инициативы и используем свои рычаги влияния. Наш принцип: "Европа едина", - сказала Бербок, заявление с её словами распространила пресс-служба МИД ФРГ. Она добавила, что европейцы продолжат усиливать военную поддержку Украины. "ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи, включающий артиллерию, ПВО и беспилотники. Но одной лишь поддержкой от ЕС ограничиваться нельзя. Дополнительно мы увеличим двустороннюю помощь Украине и для этого должны принять соответствующие бюджетные решения - хотим мы этого или нет", - отметила министр. Она добавила, что никто в Европе "не должен допустить и тени сомнения в том, что будет сделано всё возможное ради мира, безопасности и будущего наших детей". Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250219/ukraina-2000306569.html

https://ria.ru/20250219/glava-2000289889.html

https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, германия, анналена бербок, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, нато