Глава МИД Германии рассказала о новом пакете помощи Украине от ЕС
Глава МИД ФРГ Бербок: Киев сможет вести переговоры о мире только с позиции силы
© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Украина сможет вести переговоры о мире только с позиции силы, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, добавив, что ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи для Киева, который будет включать артиллерию, ПВО и беспилотники.
«
"Мы прилагаем все усилия для дальнейшего укрепления Украины. Она сможет вести переговоры о мире - как о своем, так и о европейском - только с позиции силы. Для этого мы, европейцы, предлагаем собственные инициативы и используем свои рычаги влияния. Наш принцип: "Европа едина", - сказала Бербок, заявление с её словами распространила пресс-служба МИД ФРГ.
Она добавила, что европейцы продолжат усиливать военную поддержку Украины.
«
"ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи, включающий артиллерию, ПВО и беспилотники. Но одной лишь поддержкой от ЕС ограничиваться нельзя. Дополнительно мы увеличим двустороннюю помощь Украине и для этого должны принять соответствующие бюджетные решения - хотим мы этого или нет", - отметила министр.
Она добавила, что никто в Европе "не должен допустить и тени сомнения в том, что будет сделано всё возможное ради мира, безопасности и будущего наших детей".
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.