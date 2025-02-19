https://ria.ru/20250219/finlyandiya-2000190994.html

Премьер Финляндии допустил отправку на Украину миссии ОБСЕ

Премьер Финляндии допустил отправку на Украину миссии ОБСЕ - РИА Новости, 19.02.2025

Премьер Финляндии допустил отправку на Украину миссии ОБСЕ

Потенциальная миссия для контроля за линией прекращения огня на Украине могла бы быть развернута под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T02:40:00+03:00

2025-02-19T02:40:00+03:00

2025-02-19T02:40:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Потенциальная миссия для контроля за линией прекращения огня на Украине могла бы быть развернута под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Ранее глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что пока рано обсуждать возможную отправку финских сил в качестве миротворцев на Украину, поскольку Финляндия является "прифронтовой" страной. "Здесь существуют различные варианты. Возможный мониторинг линии прекращения огня может быть организован, например, в рамках ОБСЕ. Если же потребуются миротворцы, то речь будет идти об операции, где потребуются очень серьезные возможности для применения силы", - заявил Орпо по окончании заседания финского парламента, его слова приводит газета Helsingin Sanomat. При этом Орпо отметил, что в Хельсинки пока еще не пришли к единому мнению относительно отправки финских войск на Украину. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Евросоюза тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250219/polsha-2000189683.html

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в мире, украина, финляндия, россия, петтери орпо, дональд трамп, дмитрий песков, обсе, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)