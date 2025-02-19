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Премьер Финляндии допустил отправку на Украину миссии ОБСЕ
Премьер Финляндии допустил отправку на Украину миссии ОБСЕ - РИА Новости, 19.02.2025
Премьер Финляндии допустил отправку на Украину миссии ОБСЕ
Потенциальная миссия для контроля за линией прекращения огня на Украине могла бы быть развернута под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T02:40:00+03:00
2025-02-19T02:40:00+03:00
2025-02-19T02:40:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Потенциальная миссия для контроля за линией прекращения огня на Украине могла бы быть развернута под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Ранее глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что пока рано обсуждать возможную отправку финских сил в качестве миротворцев на Украину, поскольку Финляндия является "прифронтовой" страной. "Здесь существуют различные варианты. Возможный мониторинг линии прекращения огня может быть организован, например, в рамках ОБСЕ. Если же потребуются миротворцы, то речь будет идти об операции, где потребуются очень серьезные возможности для применения силы", - заявил Орпо по окончании заседания финского парламента, его слова приводит газета Helsingin Sanomat. При этом Орпо отметил, что в Хельсинки пока еще не пришли к единому мнению относительно отправки финских войск на Украину. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Евросоюза тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250219/polsha-2000189683.html
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в мире, украина, финляндия, россия, петтери орпо, дональд трамп, дмитрий песков, обсе, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Финляндия, Россия, Петтери Орпо, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ОБСЕ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Премьер Финляндии допустил отправку на Украину миссии ОБСЕ
Премьер Финляндии Орпо допустил отправку на Украину миссии ОБСЕ