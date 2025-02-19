https://ria.ru/20250219/finljandija-2000232688.html

В Финляндии продуктовые магазины закрываются из-за забастовки

В Финляндии продуктовые магазины закрываются из-за забастовки - РИА Новости, 19.02.2025

В Финляндии продуктовые магазины закрываются из-за забастовки

Продуктовые магазины в Финляндии сокращают часы работы или закрываются из-за забастовки профсоюза работников сферы обслуживания, сообщает в среду... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:45:00+03:00

2025-02-19T10:45:00+03:00

2025-02-19T10:45:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Продуктовые магазины в Финляндии сокращают часы работы или закрываются из-за забастовки профсоюза работников сферы обслуживания, сообщает в среду телерадиовещатель Yle. "Профсоюз работников сферы обслуживания PAM начал в среду забастовку в магазинах. Во время трехдневной забастовки работники магазинов не выйдут на работу… Некоторые магазины полностью закрыты или работают по сокращенному графику", - говорится в материале. Как уточняет Yle, многие покупатели подготовились к забастовке и закупили продукты заранее. Забастовки профсоюза охватывают около трех тысяч рабочих мест и затрагивают порядка 70 тысяч сотрудников. Трудовая акция проходит в крупных торговых сетях, таких как Kesko, S-Group, Lidl и других. Забастовки проводятся на фоне спора по коллективному договору с ассоциациями, которые представляют интересы компаний. Профсоюз пытается добиться обеспечения справедливых условий труда и повышения заработной платы для работников.

https://ria.ru/20250127/profsojuzy-1995739916.html

https://ria.ru/20240912/finlyandiya-1972350188.html

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