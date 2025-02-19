https://ria.ru/20250219/fas-2000388532.html

ФАС предупредила ретейл о недопустимости навязывания допусловий поставщикам

ФАС предупредила ретейл о недопустимости навязывания допусловий поставщикам - РИА Новости, 19.02.2025

ФАС предупредила ретейл о недопустимости навязывания допусловий поставщикам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий: контролирует отмену... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:26:00+03:00

2025-02-19T19:26:00+03:00

2025-02-19T19:26:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий: контролирует отмену выплаты вознаграждения за куриные яйца, сообщили в службе. "ФАС контролирует отмену выплаты сетям вознаграждения за куриные яйца. Служба предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий в связи с принятием постановления правительства РФ №76", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что по данным, поступающим в ФАС от участников рынка, после отмены выплаты вознаграждения за реализацию куриных яиц торговые сети стали требовать от поставщиков снижения закупочных цен на 5%, а также снижать объем закупки такой продукции. ФАС России провела совещание с представителями Росптицесоюза, АКОРТ и торговых сетей, в ходе которого предупредило ритейлеров о недопустимости предъявления поставщикам таких требований. Кроме того, служба напомнила, что в случае снижения производителями закупочных цен на куриные яйца по соглашению сторон, торговым сетям необходимо транслировать это снижение в магазинах. Там добавили, что для стабилизации цен ФАС рекомендовала торговым сетям увеличить долю заключаемых долгосрочных контрактов с фиксированными ценами или указанием формулы расчета цен. По мнению ведомства, это поспособствует сохранению объемов закупок и стабилизирует цены на товары. "Производителям служба напомнила, что основная цель принятия постановления – высвобождение средств на развитие и модернизацию производства или непосредственно снижение цен на продукцию", - добавили там.

https://ria.ru/20250206/fas-1997663570.html

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россия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)