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ФАС предупредила ретейл о недопустимости навязывания допусловий поставщикам - РИА Новости, 19.02.2025
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19:26 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/fas-2000388532.html
ФАС предупредила ретейл о недопустимости навязывания допусловий поставщикам
ФАС предупредила ретейл о недопустимости навязывания допусловий поставщикам - РИА Новости, 19.02.2025
ФАС предупредила ретейл о недопустимости навязывания допусловий поставщикам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий: контролирует отмену... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:26:00+03:00
2025-02-19T19:26:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий: контролирует отмену выплаты вознаграждения за куриные яйца, сообщили в службе. "ФАС контролирует отмену выплаты сетям вознаграждения за куриные яйца. Служба предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий в связи с принятием постановления правительства РФ №76", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что по данным, поступающим в ФАС от участников рынка, после отмены выплаты вознаграждения за реализацию куриных яиц торговые сети стали требовать от поставщиков снижения закупочных цен на 5%, а также снижать объем закупки такой продукции. ФАС России провела совещание с представителями Росптицесоюза, АКОРТ и торговых сетей, в ходе которого предупредило ритейлеров о недопустимости предъявления поставщикам таких требований. Кроме того, служба напомнила, что в случае снижения производителями закупочных цен на куриные яйца по соглашению сторон, торговым сетям необходимо транслировать это снижение в магазинах. Там добавили, что для стабилизации цен ФАС рекомендовала торговым сетям увеличить долю заключаемых долгосрочных контрактов с фиксированными ценами или указанием формулы расчета цен. По мнению ведомства, это поспособствует сохранению объемов закупок и стабилизирует цены на товары. "Производителям служба напомнила, что основная цель принятия постановления – высвобождение средств на развитие и модернизацию производства или непосредственно снижение цен на продукцию", - добавили там.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС предупредила ретейл о недопустимости навязывания допусловий поставщикам

ФАС сообщила торговым сетям о недопустимости навязывания допусловий поставщикам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий: контролирует отмену выплаты вознаграждения за куриные яйца, сообщили в службе.
"ФАС контролирует отмену выплаты сетям вознаграждения за куриные яйца. Служба предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий в связи с принятием постановления правительства РФ №76", - говорится в сообщении.
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Ведомство добавило, что по данным, поступающим в ФАС от участников рынка, после отмены выплаты вознаграждения за реализацию куриных яиц торговые сети стали требовать от поставщиков снижения закупочных цен на 5%, а также снижать объем закупки такой продукции.
ФАС России провела совещание с представителями Росптицесоюза, АКОРТ и торговых сетей, в ходе которого предупредило ритейлеров о недопустимости предъявления поставщикам таких требований. Кроме того, служба напомнила, что в случае снижения производителями закупочных цен на куриные яйца по соглашению сторон, торговым сетям необходимо транслировать это снижение в магазинах.
Там добавили, что для стабилизации цен ФАС рекомендовала торговым сетям увеличить долю заключаемых долгосрочных контрактов с фиксированными ценами или указанием формулы расчета цен. По мнению ведомства, это поспособствует сохранению объемов закупок и стабилизирует цены на товары.
"Производителям служба напомнила, что основная цель принятия постановления – высвобождение средств на развитие и модернизацию производства или непосредственно снижение цен на продукцию", - добавили там.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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