https://ria.ru/20250219/evropa-2000292032.html

FT рассказала о проблемах европейских военных

FT рассказала о проблемах европейских военных - РИА Новости, 19.02.2025

FT рассказала о проблемах европейских военных

Европа в теории обладает достаточным количеством вооруженных сил для развертывания их на восточных границах, однако многие из войск непригодны для этого, пишет... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:27:00+03:00

2025-02-19T14:27:00+03:00

2025-02-19T14:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Европа в теории обладает достаточным количеством вооруженных сил для развертывания их на восточных границах, однако многие из войск непригодны для этого, пишет газета Financial Times. Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад. "Европа в теории должно быть легко предоставить достаточное количество войск для защиты своих границ от нападения. Европейские армии насчитывают почти 2 миллиона военнослужащих, из которых 1,3 миллиона находятся только в ЕС. Но на практике многие из этих войск непригодны для развертывания", - пишет издание. Как заявил бывший бригадный генерал британской армии Бен Барри, "часто существует большой разрыв между возможностями и готовностью войск". "Также далеко не ясно, есть ли у европейских сил достаточные запасы боеприпасов, расходных материалов и запчастей", - отметил Барри. Ранее новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999672342.html

https://ria.ru/20250217/evropa-1999700891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, сша, дональд трамп, пит хегсет, нато, евросоюз, министерство обороны сша, в мире