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В Европарламенте заявили, что ЕС больше не может полагаться на США - РИА Новости, 19.02.2025
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19:12 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/es-2000385909.html
В Европарламенте заявили, что ЕС больше не может полагаться на США
В Европарламенте заявили, что ЕС больше не может полагаться на США - РИА Новости, 19.02.2025
В Европарламенте заявили, что ЕС больше не может полагаться на США
ЕС больше не может полагаться на США в защите общих интересов и должен взять собственную оборону и безопасность в свои руки, говорится в заявлении крупнейших... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:12:00+03:00
2025-02-19T19:12:00+03:00
в мире
сша
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саудовская аравия
сергей лавров
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. ЕС больше не может полагаться на США в защите общих интересов и должен взять собственную оборону и безопасность в свои руки, говорится в заявлении крупнейших фракций Европарламента на фоне прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Россией и США. "Принимая во внимание недавние заявления и события, включая предварительные переговоры, состоявшиеся вчера в Саудовской Аравии между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации... последние политические события ясно показывают, что ЕС и его государства-члены, к сожалению, больше не могут полностью полагаться на правительство США в защите наших общих ценностей и интересов, а должны взять свою оборону и безопасность в свои руки", - указывается в документе. В нем также утверждается, что необходимы "срочные меры по увеличению и оптимизации военных расходов" "При необходимости все доступные решения в рамках имеющихся у ЕС инструментов, включая те, которые применимы к исключительным обстоятельствам, должны быть использованы для усиления сдерживающих возможностей ЕС и стратегической автономии", - говорится в документе. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250215/merkuris-1999581739.html
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в мире, сша, россия, саудовская аравия, сергей лавров, евросоюз, европарламент
В мире, США, Россия, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Евросоюз, Европарламент
В Европарламенте заявили, что ЕС больше не может полагаться на США

Европарламент призвал ЕС взять оборону и безопасность в свои руки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. ЕС больше не может полагаться на США в защите общих интересов и должен взять собственную оборону и безопасность в свои руки, говорится в заявлении крупнейших фракций Европарламента на фоне прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Россией и США.
«
"Принимая во внимание недавние заявления и события, включая предварительные переговоры, состоявшиеся вчера в Саудовской Аравии между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации... последние политические события ясно показывают, что ЕС и его государства-члены, к сожалению, больше не могут полностью полагаться на правительство США в защите наших общих ценностей и интересов, а должны взять свою оборону и безопасность в свои руки", - указывается в документе.
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В нем также утверждается, что необходимы "срочные меры по увеличению и оптимизации военных расходов"
«
"При необходимости все доступные решения в рамках имеющихся у ЕС инструментов, включая те, которые применимы к исключительным обстоятельствам, должны быть использованы для усиления сдерживающих возможностей ЕС и стратегической автономии", - говорится в документе.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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