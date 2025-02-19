В Европарламенте заявили, что ЕС больше не может полагаться на США
Европарламент призвал ЕС взять оборону и безопасность в свои руки
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. ЕС больше не может полагаться на США в защите общих интересов и должен взять собственную оборону и безопасность в свои руки, говорится в заявлении крупнейших фракций Европарламента на фоне прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Россией и США.
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"Принимая во внимание недавние заявления и события, включая предварительные переговоры, состоявшиеся вчера в Саудовской Аравии между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации... последние политические события ясно показывают, что ЕС и его государства-члены, к сожалению, больше не могут полностью полагаться на правительство США в защите наших общих ценностей и интересов, а должны взять свою оборону и безопасность в свои руки", - указывается в документе.
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В нем также утверждается, что необходимы "срочные меры по увеличению и оптимизации военных расходов"
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"При необходимости все доступные решения в рамках имеющихся у ЕС инструментов, включая те, которые применимы к исключительным обстоятельствам, должны быть использованы для усиления сдерживающих возможностей ЕС и стратегической автономии", - говорится в документе.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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