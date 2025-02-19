https://ria.ru/20250219/es-2000376536.html

СМИ раскрыли детали нового пакета санкций ЕС против России

СМИ раскрыли детали нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 19.02.2025

СМИ раскрыли детали нового пакета санкций ЕС против России

Страны ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций вводят правовые механизмы для внесения в черный список капитанов российских танкеров, сообщает издание... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:27:00+03:00

2025-02-19T18:27:00+03:00

2025-02-19T18:27:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Страны ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций вводят правовые механизмы для внесения в черный список капитанов российских танкеров, сообщает издание EUоbserver со ссылкой на просмотренный документ. Ранее источник РИА Новости в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый, 16-й по счету пакет персональных и экономических санкций против России, его окончательно утвердят министры иностранных дел сообщества на заседании 24 февраля. "(Страны ЕС - ред.) вводят новые правовые критерии, чтобы в будущем также вносить в черный список капитанов российского "теневого флота" танкеров, которые помогают Москве нарушать западное нефтяное эмбарго", - пишет издание. В то же время отмечается, что европейская сторона "мало что делает" для ограничения импорта российского сжиженного газа в ЕС, а первоначальный проект черного списка, с которым ознакомился EUobserver, не содержал имен крупных российских бизнесменов, вместо них под санкции попали не высокопоставленные чиновники и работники СМИ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://rsport.ria.ru/20250219/vengriya-2000251153.html

https://ria.ru/20250219/putin-2000344290.html

https://ria.ru/20250219/sanktsii-2000250148.html

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россия, москва, владимир путин, евросоюз, в мире