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Политолог спрогнозировал итоги экстренной встречи стран ЕС в Париже

Политолог спрогнозировал итоги экстренной встречи стран ЕС в Париже - РИА Новости, 19.02.2025

Политолог спрогнозировал итоги экстренной встречи стран ЕС в Париже

Экстренная встреча по Украине с участием лидеров государств Евросоюза в Париже в среду может закончиться общим наборов тезисов, но значимого результата не будет РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:25:00+03:00

2025-02-19T12:25:00+03:00

2025-02-19T12:25:00+03:00

украина

россия

париж

эммануэль макрон

дональд туск

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экстренная встреча по Украине с участием лидеров государств Евросоюза в Париже в среду может закончиться общим наборов тезисов, но значимого результата не будет и в этот раз, как не было на похожем собрании в понедельник, показавшем раскол внутри ЕС, предположил в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. Встреча закончилась без итоговых заявлений. Организатор, Макрон, не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине на саммите не было принято. Агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники сообщило о планах провести еще одну такую встречу в среду, на этот раз состав участников будет расширен за счет Канады и государств Европы, не представленных на саммите в понедельник. "Мне кажется, что в реальности предпосылок (для прорыва - ред.) нет, но о чем-то лидеры договориться должны, и какой-то общий вывод - если не программу, то набор тезисов - они должны выдать. Потому что встреча в понедельник показала полную неспособность лидеров прийти к какой-то общей программе. Все договорились только о том, что Украина достойна поддержки, и в принципе хорошо бы всем этим заниматься", - считает Безпалько. Собеседник агентства подчеркнул, что отсутствие общих договоренностей показало раскол в Евросоюзе, причем даже внутри "ядра" ЕС - между такими государствами, как Италия, Германия, Франция. Допустимо, что и на саммите в среду не получится сформулировать конкретную программу, и на это уйдет больше времени, добавил собеседник. "Может быть, этих встреч будет еще несколько. Но, скорее всего, это будет программа в духе жесткого противостояния России. Хотя бы на словах", - отметил он.

https://ria.ru/20250218/sammit-1999948043.html

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украина, россия, париж, эммануэль макрон, дональд туск, евросоюз, в мире