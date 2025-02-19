https://ria.ru/20250219/erivo-2000190460.html

СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере

СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере - РИА Новости, 19.02.2025

СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере

Британская темнокожая певица и актриса Синтия Эриво, которая относит себя к ЛГБТ-сообществу* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сыграет Иисуса РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T02:27:00+03:00

2025-02-19T02:27:00+03:00

2025-02-19T02:28:00+03:00

культура

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849218153_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b11139cfe8153db733d3d006c540aadb.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Британская темнокожая певица и актриса Синтия Эриво, которая относит себя к ЛГБТ-сообществу* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сыграет Иисуса Христа в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда", сообщает издание Variety. "Этим летом Синтия Эриво сыграет Иисуса Христа в... "Иисус Христос-суперзвезда", - говорится в публикации. Эриво известна по ролям в таких фильмах, как "Гарриет" и "Злая: Часть первая", а также она сыграла в мини-сериале "Чужак".* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250217/pentagon-1999886057.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия