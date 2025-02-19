https://ria.ru/20250219/erivo-2000190460.html
СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере
СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере - РИА Новости, 19.02.2025
СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере
Британская темнокожая певица и актриса Синтия Эриво, которая относит себя к ЛГБТ-сообществу* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сыграет Иисуса РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T02:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Британская темнокожая певица и актриса Синтия Эриво, которая относит себя к ЛГБТ-сообществу* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сыграет Иисуса Христа в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда", сообщает издание Variety. "Этим летом Синтия Эриво сыграет Иисуса Христа в... "Иисус Христос-суперзвезда", - говорится в публикации. Эриво известна по ролям в таких фильмах, как "Гарриет" и "Злая: Часть первая", а также она сыграла в мини-сериале "Чужак".* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250217/pentagon-1999886057.html
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СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере
Variety: британская актриса Синтия Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере