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СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере - РИА Новости, 19.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:27 19.02.2025 (обновлено: 02:28 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/erivo-2000190460.html
СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере
СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере - РИА Новости, 19.02.2025
СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере
Британская темнокожая певица и актриса Синтия Эриво, которая относит себя к ЛГБТ-сообществу* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сыграет Иисуса РИА Новости, 19.02.2025
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культура
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Британская темнокожая певица и актриса Синтия Эриво, которая относит себя к ЛГБТ-сообществу* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сыграет Иисуса Христа в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда", сообщает издание Variety. "Этим летом Синтия Эриво сыграет Иисуса Христа в... "Иисус Христос-суперзвезда", - говорится в публикации. Эриво известна по ролям в таких фильмах, как "Гарриет" и "Злая: Часть первая", а также она сыграла в мини-сериале "Чужак".* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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Культура, Россия
СМИ: британская темнокожая актриса Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере

Variety: британская актриса Синтия Эриво сыграет Иисуса Христа в рок-опере

© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerСинтия Эриво
Синтия Эриво - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Синтия Эриво. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Британская темнокожая певица и актриса Синтия Эриво, которая относит себя к ЛГБТ-сообществу* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сыграет Иисуса Христа в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда", сообщает издание Variety.
"Этим летом Синтия Эриво сыграет Иисуса Христа в... "Иисус Христос-суперзвезда", - говорится в публикации.
Эриво известна по ролям в таких фильмах, как "Гарриет" и "Злая: Часть первая", а также она сыграла в мини-сериале "Чужак".
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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