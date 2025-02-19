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В ДТП с маршруткой в Сергиевом Посаде пострадали шесть человек
В ДТП с маршруткой в Сергиевом Посаде пострадали шесть человек - РИА Новости, 19.02.2025
В ДТП с маршруткой в Сергиевом Посаде пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали после ДТП с маршруткой в Сергиевом Посаде, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:11:00+03:00
2025-02-19T14:11:00+03:00
2025-02-19T14:19:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Шесть человек пострадали после ДТП с маршруткой в Сергиевом Посаде, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что в Сергиевом Посаде произошло ДТП на проспекте Красной Армии. На месте маршрутка столкнулась сразу с тремя автомобилями. Из-за аварии движение в районе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры затруднено."В результате ДТП в Сергиевом Посаде пострадало шесть человек, пять из них были доставлены в больницу, ещё один отказался от медицинской помощи. После осмотра врачей три человека отказались от дальнейшей госпитализации и были отпущены на амбулаторное наблюдение, еще двое пострадавших находятся в стационаре в тяжелом состоянии", - рассказали в пресс-службе.По данным ведомства, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20250219/dtp-2000240867.html
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происшествия, россия, сергиев посад, московская область (подмосковье), дтп, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Россия, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), ДТП, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В ДТП с маршруткой в Сергиевом Посаде пострадали шесть человек
Минздрав: двое из шести пострадавших в ДТП в Сергиевом Посаде тяжело ранены
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Шесть человек пострадали после ДТП с маршруткой в Сергиевом Посаде, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что в Сергиевом Посаде произошло ДТП на проспекте Красной Армии. На месте маршрутка столкнулась сразу с тремя автомобилями. Из-за аварии движение в районе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры затруднено.
"В результате ДТП в Сергиевом Посаде пострадало шесть человек, пять из них были доставлены в больницу, ещё один отказался от медицинской помощи. После осмотра врачей три человека отказались от дальнейшей госпитализации и были отпущены на амбулаторное наблюдение, еще двое пострадавших находятся в стационаре в тяжелом состоянии", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.