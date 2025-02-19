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В Подмосковье иномарка сбила инвалида-колясочника на переходе - РИА Новости, 19.02.2025
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11:22 19.02.2025 (обновлено: 13:33 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/dtp-2000240867.html
В Подмосковье иномарка сбила инвалида-колясочника на переходе
В Подмосковье иномарка сбила инвалида-колясочника на переходе - РИА Новости, 19.02.2025
В Подмосковье иномарка сбила инвалида-колясочника на переходе
Иномарка сбила инвалида-колясочника на пешеходном переходе в Дмитрове, мужчина госпитализирован, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 19.02.2025
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происшествия
дмитров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Иномарка сбила инвалида-колясочника на пешеходном переходе в Дмитрове, мужчина госпитализирован, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. ДТП произошло во вторник около 16.00 у одного из домов, расположенных на улице Маркова. "По предварительной информации, мужчина 1993 года рождения, управляя легковым автомобилем Renault, совершил наезд на пешехода, пересекавшего автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на инвалидной коляске. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, после случившегося возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Подчеркивается, что в настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает.
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происшествия, дмитров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Дмитров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье иномарка сбила инвалида-колясочника на переходе

В Дмитрове водитель Renault сбил инвалида-колясочника на пешеходном переходе

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramМесто ДТП в Дмитрове
Место ДТП в Дмитрове - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Место ДТП в Дмитрове
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Иномарка сбила инвалида-колясочника на пешеходном переходе в Дмитрове, мужчина госпитализирован, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
ДТП произошло во вторник около 16.00 у одного из домов, расположенных на улице Маркова.
"По предварительной информации, мужчина 1993 года рождения, управляя легковым автомобилем Renault, совершил наезд на пешехода, пересекавшего автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на инвалидной коляске. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, после случившегося возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Подчеркивается, что в настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает.
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ПроисшествияДмитровМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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