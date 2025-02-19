https://ria.ru/20250219/dtp-2000240867.html

В Подмосковье иномарка сбила инвалида-колясочника на переходе

В Подмосковье иномарка сбила инвалида-колясочника на переходе - РИА Новости, 19.02.2025

В Подмосковье иномарка сбила инвалида-колясочника на переходе

Иномарка сбила инвалида-колясочника на пешеходном переходе в Дмитрове, мужчина госпитализирован, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:22:00+03:00

2025-02-19T11:22:00+03:00

2025-02-19T13:33:00+03:00

происшествия

дмитров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Иномарка сбила инвалида-колясочника на пешеходном переходе в Дмитрове, мужчина госпитализирован, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. ДТП произошло во вторник около 16.00 у одного из домов, расположенных на улице Маркова. "По предварительной информации, мужчина 1993 года рождения, управляя легковым автомобилем Renault, совершил наезд на пешехода, пересекавшего автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на инвалидной коляске. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, после случившегося возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Подчеркивается, что в настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240919/dtp-1973569234.html

дмитров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дмитров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)