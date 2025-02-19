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В Татарстане и Новосибирской области задержали более ста дропперов - РИА Новости, 19.02.2025
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13:39 19.02.2025 (обновлено: 13:40 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/dropper-2000280189.html
В Татарстане и Новосибирской области задержали более ста дропперов
В Татарстане и Новосибирской области задержали более ста дропперов - РИА Новости, 19.02.2025
В Татарстане и Новосибирской области задержали более ста дропперов
Полиция задержала более 100 дропперов в Татарстане и Новосибирской области за вывод украденных денег за границу, в основном на Украину, возбуждены уголовные... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:39:00+03:00
2025-02-19T13:40:00+03:00
происшествия
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новосибирская область
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Полиция задержала более 100 дропперов в Татарстане и Новосибирской области за вывод украденных денег за границу, в основном на Украину, возбуждены уголовные дела по статье об организации преступного сообщества, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах". "МВД РФ на протяжении прошлого года проводило серьезные мероприятия по декриминализации двух регионов, в которых на протяжении многих лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу, в основном на Украину. То есть существовали целые группы молодых людей, которые занимались дропперством. Все деньги приходили туда и выводились. Это Татарстан и Новосибирск", - сказал он на форуме "Кибербезопасность в финансах". По его словам, в Новосибирской области задержано более 60 человек, в Татарстане - свыше 40. Были возбуждены уголовные дела по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Храпов также отметил, что ведомством подготовлен законопроект, предполагающий уголовное преследование дропперов. "В законопроекте внесено предложение об ответственности за дропперство. В настоящее время люди, занимающиеся этой преступной деятельностью, в большинстве случаев не привлекаются к ответственности, это создает видимость того, что "бизнес" безопасный", - заключил он. Форум проходит в Екатеринбурге. Трансляция организована в телеграм-канале Центробанка.
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происшествия, россия, новосибирская область, украина, андрей храпов
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Украина, Андрей Храпов
В Татарстане и Новосибирской области задержали более ста дропперов

В Татарстане более ста дропперов задержали за вывод украденных денег за границу

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Полиция задержала более 100 дропперов в Татарстане и Новосибирской области за вывод украденных денег за границу, в основном на Украину, возбуждены уголовные дела по статье об организации преступного сообщества, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах".
"МВД РФ на протяжении прошлого года проводило серьезные мероприятия по декриминализации двух регионов, в которых на протяжении многих лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу, в основном на Украину. То есть существовали целые группы молодых людей, которые занимались дропперством. Все деньги приходили туда и выводились. Это Татарстан и Новосибирск", - сказал он на форуме "Кибербезопасность в финансах".
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По его словам, в Новосибирской области задержано более 60 человек, в Татарстане - свыше 40. Были возбуждены уголовные дела по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Храпов также отметил, что ведомством подготовлен законопроект, предполагающий уголовное преследование дропперов.
"В законопроекте внесено предложение об ответственности за дропперство. В настоящее время люди, занимающиеся этой преступной деятельностью, в большинстве случаев не привлекаются к ответственности, это создает видимость того, что "бизнес" безопасный", - заключил он.
Форум проходит в Екатеринбурге. Трансляция организована в телеграм-канале Центробанка.
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ПроисшествияРоссияНовосибирская областьУкраинаАндрей Храпов
 
 
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