https://ria.ru/20250219/dron-2000397304.html

При атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области погиб человек

При атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 19.02.2025

При атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области погиб человек

Дрон ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области, один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:20:00+03:00

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белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области, один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Ещё одна террористическая атака по мирному населению нашей области. В селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус атакован дроном ВСУ. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал он.Гладков уточнил, что, по предварительной информации, из пассажиров пострадала одна женщина. Бригада "скорой" доставила её с осколочным ранением головы и руки в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, россия