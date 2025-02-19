https://ria.ru/20250219/dron-2000397304.html
При атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области погиб человек
При атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 19.02.2025
При атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области погиб человек
Дрон ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области, один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:20:00+03:00
2025-02-19T20:20:00+03:00
2025-02-19T20:30:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области, один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Ещё одна террористическая атака по мирному населению нашей области. В селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус атакован дроном ВСУ. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал он.Гладков уточнил, что, по предварительной информации, из пассажиров пострадала одна женщина. Бригада "скорой" доставила её с осколочным ранением головы и руки в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Происшествия, Россия
При атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области погиб человек
Гладков: дрон атаковал служебный автобус в Белгородской области, есть погибший