https://ria.ru/20250219/dron-2000308804.html

При атаке дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР погибла женщина

При атаке дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР погибла женщина - РИА Новости, 19.02.2025

При атаке дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР погибла женщина

Мирная жительница погибла, еще два человека пострадали в результате атаки украинского дрона по автомобилю в ЛНР, сообщило правительство региона в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:19:00+03:00

2025-02-19T15:19:00+03:00

2025-02-19T15:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще два человека пострадали в результате атаки украинского дрона по автомобилю в ЛНР, сообщило правительство региона в Telegram-канале."В результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю на въезде в Сватово погибла 55-летняя женщина", - говорится в сообщении правительства.В результате этой атаки пострадали еще два человека, которые находились в машине в момент удара, они были госпитализированы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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луганская народная республика, вооруженные силы украины