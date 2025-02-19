https://ria.ru/20250219/draka-2000419358.html

Московская полиция проверяет информацию о драке 50 человек

Московская полиция проверяет информацию о драке 50 человек - РИА Новости, 19.02.2025

Московская полиция проверяет информацию о драке 50 человек

Полиция проверяет информацию о драке 50 человек на Пресненской набережной Москвы, наряд полиции проверяет видео с камер наружного наблюдения, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T23:13:00+03:00

2025-02-19T23:13:00+03:00

2025-02-19T23:13:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о драке 50 человек на Пресненской набережной Москвы, наряд полиции проверяет видео с камер наружного наблюдения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного МВД РФ. В полицию поступило сообщение о якобы имевшем место конфликте между гражданами на Пресненской набережной. "На место происшествия были направлены наряды полиции. На момент прибытия никаких противоправных действий не зафиксировано. В настоящее время полицейские отрабатывают прилегающую территорию с целью установления обстоятельств возможно имевших место противоправных действий. Изучается видео с камер наружного наблюдения", - говорится в сообщении. Обращений от граждан о каких-либо противоправных действий не поступало, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250109/politsija-1992910827.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)