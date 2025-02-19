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Московская полиция проверяет информацию о драке 50 человек - РИА Новости, 19.02.2025
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23:13 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/draka-2000419358.html
Московская полиция проверяет информацию о драке 50 человек
Московская полиция проверяет информацию о драке 50 человек - РИА Новости, 19.02.2025
Московская полиция проверяет информацию о драке 50 человек
Полиция проверяет информацию о драке 50 человек на Пресненской набережной Москвы, наряд полиции проверяет видео с камер наружного наблюдения, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T23:13:00+03:00
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происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о драке 50 человек на Пресненской набережной Москвы, наряд полиции проверяет видео с камер наружного наблюдения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного МВД РФ. В полицию поступило сообщение о якобы имевшем место конфликте между гражданами на Пресненской набережной. "На место происшествия были направлены наряды полиции. На момент прибытия никаких противоправных действий не зафиксировано. В настоящее время полицейские отрабатывают прилегающую территорию с целью установления обстоятельств возможно имевших место противоправных действий. Изучается видео с камер наружного наблюдения", - говорится в сообщении. Обращений от граждан о каких-либо противоправных действий не поступало, заключили в ведомстве.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Московская полиция проверяет информацию о драке 50 человек

Полиция проверяет информацию о драке 50 человек на Пресненской набережной Москвы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о драке 50 человек на Пресненской набережной Москвы, наряд полиции проверяет видео с камер наружного наблюдения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного МВД РФ.
В полицию поступило сообщение о якобы имевшем место конфликте между гражданами на Пресненской набережной.
«
"На место происшествия были направлены наряды полиции. На момент прибытия никаких противоправных действий не зафиксировано. В настоящее время полицейские отрабатывают прилегающую территорию с целью установления обстоятельств возможно имевших место противоправных действий. Изучается видео с камер наружного наблюдения", - говорится в сообщении.
Обращений от граждан о каких-либо противоправных действий не поступало, заключили в ведомстве.
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