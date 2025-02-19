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Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства - РИА Новости, 19.02.2025
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15:51 19.02.2025 (обновлено: 16:19 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/draka-2000321071.html
Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства
Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства - РИА Новости, 19.02.2025
Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства
Полицейские Красноярска возбудили уголовное дело по факту драки со стрельбой между двумя группами мигрантов на одной из улиц города, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:51:00+03:00
2025-02-19T16:19:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Полицейские Красноярска возбудили уголовное дело по факту драки со стрельбой между двумя группами мигрантов на одной из улиц города, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, 16 февраля на улице Авиаторов в Красноярске произошла драка со стрельбой между группой натурализованных и иностранных граждан. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников драки, они были доставлены в органы внутренних дел для допроса. В ходе расследования был изъят и направлен на экспертизу пневматический пистолет. "В отношении двоих участников драки… возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ "хулиганство"… Фигурантам уголовного делам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме этого, трое задержанных привлечены к административной ответственности по части 1 статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", - говорится в сообщении. Управление по вопросам миграции краевого главка проводит проверку натурализованных граждан и их родственников для установления оснований для возможного прекращения их гражданства РФ. Также идет проверка законности нахождения на территории России иностранцев, участвовавших в драке, с целью их последующего выдворения.
https://ria.ru/20250214/konflikt-1999497666.html
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Драка со стрельбой между мигрантами в Красноярске
Драка со стрельбой между двумя группами мигрантов произошла в Красноярске. Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, законность нахождения иностранцев в России проверяют.
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происшествия, россия, красноярск
Происшествия, Россия, Красноярск
Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства

МВД: участников драки со стрельбой в Красноярске могут выслать из России

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КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Полицейские Красноярска возбудили уголовное дело по факту драки со стрельбой между двумя группами мигрантов на одной из улиц города, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, 16 февраля на улице Авиаторов в Красноярске произошла драка со стрельбой между группой натурализованных и иностранных граждан. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников драки, они были доставлены в органы внутренних дел для допроса. В ходе расследования был изъят и направлен на экспертизу пневматический пистолет.
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"В отношении двоих участников драки… возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ "хулиганство"… Фигурантам уголовного делам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме этого, трое задержанных привлечены к административной ответственности по части 1 статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
Управление по вопросам миграции краевого главка проводит проверку натурализованных граждан и их родственников для установления оснований для возможного прекращения их гражданства РФ. Также идет проверка законности нахождения на территории России иностранцев, участвовавших в драке, с целью их последующего выдворения.
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