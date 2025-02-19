https://ria.ru/20250219/dps-2000396225.html

В Нижегородской области арестовали иностранца за стрельбу по ДПС

В Нижегородской области арестовали иностранца за стрельбу по ДПС - РИА Новости, 19.02.2025

В Нижегородской области арестовали иностранца за стрельбу по ДПС

Иностранца арестовали в Нижегородской области за стрельбу по сотрудникам ДПС, которые за несколько часов до этого остановили его за пьяное вождение, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:13:00+03:00

2025-02-19T20:13:00+03:00

2025-02-19T20:13:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Иностранца арестовали в Нижегородской области за стрельбу по сотрудникам ДПС, которые за несколько часов до этого остановили его за пьяное вождение, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции. "Восемнадцатого февраля 2025 года Лысковским районным судом Нижегородской области вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Армения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования его законной деятельности из мести", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 16 февраля обвиняемый, находясь возле здания ГИБДД в городе Лысково, произвел выстрел из огнестрельного оружия в сторону сотрудников ДПС из мести за исполнение ими законной деятельности. "Обвиняемый, не владеющий русским языком, в судебном заседании при участии переводчика просил избрать ему домашний арест. Суд посчитал, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может попытаться скрыться, а также может угрожать потерпевшим. Суд постановил… избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – по 16 апреля 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе суда. Как пояснили в региональном управлении МВД, 16 февраля около 4.30 мужчина был привлечён сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В тот же день около 7.30 он произвёл выстрел в сторону одного из зданий по улице Мичурина (на улице Мичурина в Лысково находится отдел ГИБДД). "Злоумышленник был задержан полицейскими и доставлен в отдел внутренних дел. Пострадавших в ходе инцидента нет. В ходе осмотра оружие изъято и направлено на экспертизу", - заявили в МВД региона.

https://ria.ru/20250216/dagestan-1999650596.html

https://ria.ru/20250216/ingushetiya-1999649480.html

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происшествия, нижегородская область, россия, гибдд мвд рф