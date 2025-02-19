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Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома

Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома - РИА Новости, 19.02.2025

Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома

Русский дом в Молдавии не получал уведомления о приостановке деятельности, набор участников для получения высшего образования продолжается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:47:00+03:00

2025-02-19T19:47:00+03:00

2025-02-19T19:47:00+03:00

молдавия

россия

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Русский дом в Молдавии не получал уведомления о приостановке деятельности, набор участников для получения высшего образования продолжается, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Нет, пока (не получали уведомления - ред.). Нового ничего нет пока. Он (Русский дом - ред.) работает и работает", - сказал Примаков, отвечая на вопрос о том, получало ли Россотрудничество уведомление о приостановлении деятельности. Примаков подчеркнул, что Русский дом продолжит набор "ребят для получения высшего образования". "Они не должны быть заложниками каких-то политических историй - и никаких эмоций. У ребят должно быть будущее. Оно вместе с Россией должно быть исключительно светлым", - подчеркнул глава Россотрудничества.

https://ria.ru/20250206/frantsija-1997758600.html

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молдавия, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)