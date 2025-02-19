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Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома - РИА Новости, 19.02.2025
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19:47 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/dom-2000393635.html
Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома
Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома - РИА Новости, 19.02.2025
Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома
Русский дом в Молдавии не получал уведомления о приостановке деятельности, набор участников для получения высшего образования продолжается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:47:00+03:00
2025-02-19T19:47:00+03:00
молдавия
россия
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Русский дом в Молдавии не получал уведомления о приостановке деятельности, набор участников для получения высшего образования продолжается, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Нет, пока (не получали уведомления - ред.). Нового ничего нет пока. Он (Русский дом - ред.) работает и работает", - сказал Примаков, отвечая на вопрос о том, получало ли Россотрудничество уведомление о приостановлении деятельности. Примаков подчеркнул, что Русский дом продолжит набор "ребят для получения высшего образования". "Они не должны быть заложниками каких-то политических историй - и никаких эмоций. У ребят должно быть будущее. Оно вместе с Россией должно быть исключительно светлым", - подчеркнул глава Россотрудничества.
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молдавия, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Молдавия, Россия, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома

Примаков: Русский дом в Молдавии не получал уведомления о приостановке работы

© РИА Новости / Нина ЗотинаЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Евгений Примаков. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Русский дом в Молдавии не получал уведомления о приостановке деятельности, набор участников для получения высшего образования продолжается, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«
"Нет, пока (не получали уведомления - ред.). Нового ничего нет пока. Он (Русский дом - ред.) работает и работает", - сказал Примаков, отвечая на вопрос о том, получало ли Россотрудничество уведомление о приостановлении деятельности.
Примаков подчеркнул, что Русский дом продолжит набор "ребят для получения высшего образования".
«
"Они не должны быть заложниками каких-то политических историй - и никаких эмоций. У ребят должно быть будущее. Оно вместе с Россией должно быть исключительно светлым", - подчеркнул глава Россотрудничества.
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МолдавияРоссияЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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