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Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома
Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома - РИА Новости, 19.02.2025
Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома
Русский дом в Молдавии не получал уведомления о приостановке деятельности, набор участников для получения высшего образования продолжается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:47:00+03:00
2025-02-19T19:47:00+03:00
2025-02-19T19:47:00+03:00
молдавия
россия
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Русский дом в Молдавии не получал уведомления о приостановке деятельности, набор участников для получения высшего образования продолжается, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Нет, пока (не получали уведомления - ред.). Нового ничего нет пока. Он (Русский дом - ред.) работает и работает", - сказал Примаков, отвечая на вопрос о том, получало ли Россотрудничество уведомление о приостановлении деятельности. Примаков подчеркнул, что Русский дом продолжит набор "ребят для получения высшего образования". "Они не должны быть заложниками каких-то политических историй - и никаких эмоций. У ребят должно быть будущее. Оно вместе с Россией должно быть исключительно светлым", - подчеркнул глава Россотрудничества.
https://ria.ru/20250206/frantsija-1997758600.html
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молдавия, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Молдавия, Россия, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома
Примаков: Русский дом в Молдавии не получал уведомления о приостановке работы