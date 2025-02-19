https://ria.ru/20250219/dogovory-2000169950.html

Госкомпании заключили с самозанятыми договоры на 12 млрд рублей в 2024 году

Госкомпании заключили с самозанятыми договоры на 12 млрд рублей в 2024 году - РИА Новости, 19.02.2025

Госкомпании заключили с самозанятыми договоры на 12 млрд рублей в 2024 году

По итогам 2024 года объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 64% по сравнению с 2023 годом и составил рекордные 11,9 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:00:00+03:00

2025-02-19T09:00:00+03:00

2025-02-19T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. По итогам 2024 года объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 64% по сравнению с 2023 годом и составил рекордные 11,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Отмечается, что число договоров впервые превысило 15 тысяч, что почти на 20% превышает показатели предыдущего периода. Количество самозанятых граждан, которые стали поставщиками крупнейших заказчиков, более чем на 18% обновило прошлогодний рекорд и составило более 9 тысяч. За соблюдение обязательной правительственной 25%-й квоты на закупки у малого и среднего бизнеса отвечает Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов."За счет распространения специальной квоты по закупкам у МСП на самозанятых сохраняется тренд на рост количества таких поставщиков у госкомпаний. Причем мы видим не только увеличение объема закупок в денежном выражении, что частично может быть обусловлено экономической ситуацией. Важно, что растет количество договоров и число поставщиков среди самозанятых. Если в 2019 году таких договоров было всего 43, то после распространения в 2020 году квоты по закупкам у МСП на самозанятых, число договоров с самозанятыми превысило 1,3 тысячи и в 2024 году составило уже более 9 тысяч", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Он добавил, что с 2019 по 2024 год самозанятые заключили более 38 тысяч договоров с госкомпаниями при средней цене договора более 630 тысяч рублей. Одновременно расширяется номенклатура поставляемых изделий и спектр оказываемых услуг самозанятых. Так, в 2024 году номенклатура по договорам с самозанятыми достигла почти 40 тысяч различных позиций.Исаевич уточнил, что растет и количество госкомпаний, готовых заключать договоры с самозанятыми. В 2019 году таких компаний было 16, после распространения квоты на самозанятых количество таких компаний составило 138, а по итогам 2024 года эта цифра превысила 2 тысячи организаций.Наибольший прирост объема закупок у самозанятых в 2024 году произошел в сфере услуг финансового посредничества и страхования (в 3,2 раза), юридических и бухгалтерских услуг (в 3,4 раза), профессиональных, научных и технических услуг (в 1,8 раза), а также в области специализированных строительных работ (в 1,7 раза).Лидерами по объему закупок у самозанятых среди регионов стали Москва (1,95 миллиарда рублей), Курская область (1,31 миллиарда рублей), Московская область (0,97 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (0,71 миллиарда рублей) и Республика Башкортостан (0,59 миллиарда рублей).Наибольший прирост по сравнению с 2023 годом отмечен в Курской области (1 миллиард рублей), Республике Башкортостан (438,8 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (397,2 миллиона рублей), Московской области (382,6 миллиона рублей) и Свердловской области (341,7 миллиона рублей).В Корпорации МСП напомнили, что с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес.

https://ria.ru/20250212/samozanyatost-1998883853.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, самозанятые