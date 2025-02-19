https://ria.ru/20250219/dnr-2000327408.html

В ДНР перехватили украинский ударный дрон, нацеленный на узел водоснабжения

В ДНР перехватили украинский ударный дрон, нацеленный на узел водоснабжения - РИА Новости, 19.02.2025

В ДНР перехватили украинский ударный дрон, нацеленный на узел водоснабжения

"Купол Донбасса" успешно перехватил украинский ударный беспилотник, нацеленный на узел системы водоснабжения вблизи Макеевки в ДНР, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:16:00+03:00

2025-02-19T16:16:00+03:00

2025-02-19T16:16:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. "Купол Донбасса" успешно перехватил украинский ударный беспилотник, нацеленный на узел системы водоснабжения вблизи Макеевки в ДНР, рассказали РИА Новости в штабе обороны республики. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный беспилотник, нацеленный на один из критически важных водонапорных узлов вблизи Макеевки", - рассказали в штабе. Как отмечают в ведомстве, взрывотехники УФСБ России по ДНР обезвредили боевую часть упавшего дрона с помощью мобильного робота. В штабе уточнили, что общая масса взрывчатого вещества составляла три килограмма.

https://ria.ru/20250218/bespilotniki-1999963051.html

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