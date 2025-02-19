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В ДНР перехватили украинский ударный дрон, нацеленный на узел водоснабжения
В ДНР перехватили украинский ударный дрон, нацеленный на узел водоснабжения - РИА Новости, 19.02.2025
В ДНР перехватили украинский ударный дрон, нацеленный на узел водоснабжения
"Купол Донбасса" успешно перехватил украинский ударный беспилотник, нацеленный на узел системы водоснабжения вблизи Макеевки в ДНР, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:16:00+03:00
2025-02-19T16:16:00+03:00
2025-02-19T16:16:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. "Купол Донбасса" успешно перехватил украинский ударный беспилотник, нацеленный на узел системы водоснабжения вблизи Макеевки в ДНР, рассказали РИА Новости в штабе обороны республики. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный беспилотник, нацеленный на один из критически важных водонапорных узлов вблизи Макеевки", - рассказали в штабе. Как отмечают в ведомстве, взрывотехники УФСБ России по ДНР обезвредили боевую часть упавшего дрона с помощью мобильного робота. В штабе уточнили, что общая масса взрывчатого вещества составляла три килограмма.
https://ria.ru/20250218/bespilotniki-1999963051.html
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Россия
В ДНР перехватили украинский ударный дрон, нацеленный на узел водоснабжения
"Купол Донбасса" перехватил украинский ударный беспилотник возле Макеевки