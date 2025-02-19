https://ria.ru/20250219/direktor-2000229081.html

Новым гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" стал Феликс Либ

Новым гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" стал Феликс Либ - РИА Новости, 19.02.2025

Новым гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" стал Феликс Либ

Новым гендиректором ведущего российского ритейлера электроники и бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо" назначен бывший глава Natura Siberica Феликс Либ, сообщила... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:30:00+03:00

2025-02-19T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новым гендиректором ведущего российского ритейлера электроники и бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо" назначен бывший глава Natura Siberica Феликс Либ, сообщила компания. "Группа "М.Видео-Эльдорадо"... сообщает о решении совета директоров ПАО "М.Видео" назначить Феликса Либа на должность генерального директора группы с 21 февраля 2025 года", - сказано в сообщении. Бывший гендиректор группы Билан Ужахов, занимавший этот пост с августа 2022 года, теперь сконцентрируется на работе в совете директоров ПАО "М.Видео" и стратегическом планировании группы, пояснили в компании. Так также напомнили, что Феликс Либ с 2022 года был генеральным директором группы компаний Natura Siberica, ведущего российского производителя натуральной и органической косметики. "Под его руководством компания смогла стабилизировать бизнес после кризисного периода, увеличив выручку до рекордных показателей. В июле 2024 года Феликс Либ перешел на должность председателя совета директоров Natura Siberica, передав пост генерального директора Сергею Быковских", - добавляется в сообщении. Под руководством Либа в Natura Siberica была проведена масштабная реструктуризация, которая позволила "сохранить позиции компании на российском рынке и выйти на международный", подчеркнули в "М.Видео-Эльдорадо". "В текущей макроэкономической ситуации ключевой фокус нашей работы будет сосредоточен на дополнительном повышении эффективности компании, развитии клиентского сервиса по самым высоким стандартам, а также реализации долгосрочной стратегии компании с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей", - приводятся в сообщении слова Либа.

https://ria.ru/20240924/menedzhery-1974399607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, м.видео