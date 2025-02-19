https://ria.ru/20250219/deripaska-2000291480.html
Дерипаска подал иск к Insider* из-за расследования о якобы его самолете
Дерипаска подал иск к Insider* из-за расследования о якобы его самолете - РИА Новости, 19.02.2025
Дерипаска подал иск к Insider* из-за расследования о якобы его самолете
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к зарегистрированному в Латвии изданию The Insider SIA*, а также к его главреду Роману Доброхотову** и журналисту Сергею... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:23:00+03:00
2025-02-19T14:23:00+03:00
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КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к зарегистрированному в Латвии изданию The Insider SIA*, а также к его главреду Роману Доброхотову** и журналисту Сергею Ежову** о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за расследования о самолете Falcon, свидетельствуют данные в картотеке Арбитражного суда Кубани. "Арбитражный суд Краснодарского края, ознакомившись с исковым заявлением Дерипаски Олега Владимировича о защите чести, достоинства и деловой репутации… определил назначить дело к предварительному судебному заседанию на 04.03.2025", - говорится в определении суда. Ответчиками выступают The Insider SIA*, главный редактор издания Роман Доброхотов** и журналист Сергей Ежов**. Сведения, которые Дерипаска просит признать не соответствующими действительности, были озвучены в видеорасследовании и статье от 2024 года о якобы покупке и использовании им самолета Falcon за 3 миллиарда рублей, говорится в определении суда. Предприниматель требует опровержения и удаления видеозаписи и статьи из общего доступа. Также из документа следует, что в случае неисполнения решения суда Дерипаска требует взыскать с ответчиков солидарно неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210930/pozhertvovaniya-1752536086.html
https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752518807.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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латвия, краснодарский край, олег дерипаска, в мире, the insider
Латвия, Краснодарский край, Олег Дерипаска, В мире, The Insider
Дерипаска подал иск к Insider* из-за расследования о якобы его самолете
Дерипаска подал иск о защите чести к Insider из-за расследования о самолете
КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к зарегистрированному в Латвии изданию The Insider SIA*, а также к его главреду Роману Доброхотову** и журналисту Сергею Ежову** о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за расследования о самолете Falcon, свидетельствуют данные в картотеке Арбитражного суда Кубани.
"Арбитражный суд Краснодарского края
, ознакомившись с исковым заявлением Дерипаски
Олега Владимировича о защите чести, достоинства и деловой репутации… определил назначить дело к предварительному судебному заседанию на 04.03.2025", - говорится в определении суда.
Ответчиками выступают The Insider SIA*, главный редактор издания Роман Доброхотов** и журналист Сергей Ежов**.
Сведения, которые Дерипаска просит признать не соответствующими действительности, были озвучены в видеорасследовании и статье от 2024 года о якобы покупке и использовании им самолета Falcon за 3 миллиарда рублей, говорится в определении суда. Предприниматель требует опровержения и удаления видеозаписи и статьи из общего доступа.
Также из документа следует, что в случае неисполнения решения суда Дерипаска требует взыскать с ответчиков солидарно неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.