Рейтинг@Mail.ru
Дерипаска подал иск к Insider* из-за расследования о якобы его самолете - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 19.02.2025 (обновлено: 14:27 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/deripaska-2000291480.html
Дерипаска подал иск к Insider* из-за расследования о якобы его самолете
Дерипаска подал иск к Insider* из-за расследования о якобы его самолете - РИА Новости, 19.02.2025
Дерипаска подал иск к Insider* из-за расследования о якобы его самолете
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к зарегистрированному в Латвии изданию The Insider SIA*, а также к его главреду Роману Доброхотову** и журналисту Сергею... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:23:00+03:00
2025-02-19T14:27:00+03:00
латвия
краснодарский край
олег дерипаска
в мире
the insider
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881094266_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_c199582fe8470446e080be40bbfe66f2.jpg
КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к зарегистрированному в Латвии изданию The Insider SIA*, а также к его главреду Роману Доброхотову** и журналисту Сергею Ежову** о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за расследования о самолете Falcon, свидетельствуют данные в картотеке Арбитражного суда Кубани. "Арбитражный суд Краснодарского края, ознакомившись с исковым заявлением Дерипаски Олега Владимировича о защите чести, достоинства и деловой репутации… определил назначить дело к предварительному судебному заседанию на 04.03.2025", - говорится в определении суда. Ответчиками выступают The Insider SIA*, главный редактор издания Роман Доброхотов** и журналист Сергей Ежов**. Сведения, которые Дерипаска просит признать не соответствующими действительности, были озвучены в видеорасследовании и статье от 2024 года о якобы покупке и использовании им самолета Falcon за 3 миллиарда рублей, говорится в определении суда. Предприниматель требует опровержения и удаления видеозаписи и статьи из общего доступа. Также из документа следует, что в случае неисполнения решения суда Дерипаска требует взыскать с ответчиков солидарно неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210930/pozhertvovaniya-1752536086.html
https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752518807.html
латвия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881094266_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_23966b6145854fb23d526b4c3c244abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, краснодарский край, олег дерипаска, в мире, the insider
Латвия, Краснодарский край, Олег Дерипаска, В мире, The Insider
Дерипаска подал иск к Insider* из-за расследования о якобы его самолете

Дерипаска подал иск о защите чести к Insider из-за расследования о самолете

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к зарегистрированному в Латвии изданию The Insider SIA*, а также к его главреду Роману Доброхотову** и журналисту Сергею Ежову** о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за расследования о самолете Falcon, свидетельствуют данные в картотеке Арбитражного суда Кубани.
"Арбитражный суд Краснодарского края, ознакомившись с исковым заявлением Дерипаски Олега Владимировича о защите чести, достоинства и деловой репутации… определил назначить дело к предварительному судебному заседанию на 04.03.2025", - говорится в определении суда.
Главный редактор издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
RT узнал о собранных The Insider* пожертвованиях после признания иноагентом
30 сентября 2021, 17:39
Ответчиками выступают The Insider SIA*, главный редактор издания Роман Доброхотов** и журналист Сергей Ежов**.
Сведения, которые Дерипаска просит признать не соответствующими действительности, были озвучены в видеорасследовании и статье от 2024 года о якобы покупке и использовании им самолета Falcon за 3 миллиарда рублей, говорится в определении суда. Предприниматель требует опровержения и удаления видеозаписи и статьи из общего доступа.
Также из документа следует, что в случае неисполнения решения суда Дерипаска требует взыскать с ответчиков солидарно неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
"Копыта привязывал к ногам?": Захарова прокомментировала побег Доброхотова
30 сентября 2021, 16:34
 
ЛатвияКраснодарский крайОлег ДерипаскаВ миреThe Insider
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала