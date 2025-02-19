Володин заявил, что депутаты делают все для отстаивания интересов России
Володин: депутаты делают все для отстаивания интересов РФ на международной арене
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы в рамках парламентского измерения делают все для того, чтобы решались вопросы по отстаиванию интересов России на международной арене, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуму на "правительственный час" 19 февраля, на следующий день после переговоров с США в Эр-Рияде, приехал глава МИД РФ Сергей Лавров. Тема мероприятия - приоритеты внешней политики РФ.
"Мы в рамках парламентского измерения со своей стороны делаем все для того, чтобы решались вопросы по отстаиванию интересов нашей страны на международной арене", - сказал Володин в ходе правчаса.
Он добавил, что конструктивный диалог Госдумы с министерством иностранных дел многое значит.
"Это непросто, когда мы с вами вырабатываем решения по сложнейшим темам, при этом у нас два профильных комитета, и надо отдать должное вашим заместителям, руководителям профильных департаментов, они всегда находят время и самое главное - у них есть желание для того, чтобы выстроить коммуникации", - отметил парламентарий.