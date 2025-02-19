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Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней - РИА Новости, 19.02.2025
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18:13 19.02.2025 (обновлено: 18:40 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/deputat-2000373754.html
Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней
Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней - РИА Новости, 19.02.2025
Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней
Депутат Юрий Напсо не посещал Госдуму без уважительной причины более 200 дней, сообщил журналистам глава комиссии по регламенту Виктор Пинский. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:13:00+03:00
2025-02-19T18:40:00+03:00
политика
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутат Юрий Напсо не посещал Госдуму без уважительной причины более 200 дней, сообщил журналистам глава комиссии по регламенту Виктор Пинский. &quot;В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них - без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата&quot;, — подчеркнул он.По словам Пинского, комиссия по регламенту решила предложить Совету Госдумы поручить комиссии по вопросам депутатской этики изучить вопрос установления основания для досрочного прекращения полномочий Напсо. Парламентарий подчеркнул, что особый статус депутата прежде всего предполагает его ответственность и обязанности перед избирателями и страной. &quot;Депутат Государственной Думы обладает особым конституционно-правовым статусом, у него большие полномочия, но и значительная ответственность и обязанности. В первую очередь – перед избирателями. Он занимает государственную должность Российской Федерации, по объему социальных гарантий приравнен к федеральному министру&quot;, — отметил глава комиссии Госдумы.Он подчеркнул, что неисполнение обязанностей в течение более чем 30 дней грозит депутату юридической ответственностью. Речь идет о возможном досрочном лишении полномочий согласно федеральному закону.В пресс-службе палаты ранее сообщали, что Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Напсо из-за неисполнения обязанности по личному присутствию на пленарных заседаниях и заседаниях комитета.
https://ria.ru/20250219/deputat-2000231117.html
https://ria.ru/20250209/deputat-1998256094.html
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политика, юрий напсо, виктор пинский, госдума рф, происшествия
Политика, Юрий Напсо, Виктор Пинский, Госдума РФ, Происшествия
Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней

Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней без уважительной причины

© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутат Юрий Напсо не посещал Госдуму без уважительной причины более 200 дней, сообщил журналистам глава комиссии по регламенту Виктор Пинский.
«

"В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них - без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата", — подчеркнул он.

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По словам Пинского, комиссия по регламенту решила предложить Совету Госдумы поручить комиссии по вопросам депутатской этики изучить вопрос установления основания для досрочного прекращения полномочий Напсо. Парламентарий подчеркнул, что особый статус депутата прежде всего предполагает его ответственность и обязанности перед избирателями и страной.
«

"Депутат Государственной Думы обладает особым конституционно-правовым статусом, у него большие полномочия, но и значительная ответственность и обязанности. В первую очередь – перед избирателями. Он занимает государственную должность Российской Федерации, по объему социальных гарантий приравнен к федеральному министру", — отметил глава комиссии Госдумы.

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Он подчеркнул, что неисполнение обязанностей в течение более чем 30 дней грозит депутату юридической ответственностью. Речь идет о возможном досрочном лишении полномочий согласно федеральному закону.
В пресс-службе палаты ранее сообщали, что Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Напсо из-за неисполнения обязанности по личному присутствию на пленарных заседаниях и заседаниях комитета.
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