https://ria.ru/20250219/deputat-2000255257.html

Свердловский депутат полгода прогуливал заседания думы и лишился мандата

Свердловский депутат полгода прогуливал заседания думы и лишился мандата - РИА Новости, 19.02.2025

Свердловский депутат полгода прогуливал заседания думы и лишился мандата

Депутат думы Серова Свердловской области Александр Некрасов полгода прогуливал заседания в аппарате, надзорное ведомство внесло представление и добилось... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:09:00+03:00

2025-02-19T12:09:00+03:00

2025-02-19T12:34:00+03:00

политика

серов

свердловская область

россия

александр некрасов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Депутат думы Серова Свердловской области Александр Некрасов полгода прогуливал заседания в аппарате, надзорное ведомство внесло представление и добилось досрочного прекращения его полномочий, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России. Как поясняют в ведомстве, регламентом думы установлена обязанность депутатов присутствовать на всех заседаниях и комиссиях, членами которых они являются, о своем отсутствии необходимо сообщать в аппарат заранее, указав причины. "Депутат Александр Некрасов в период с апреля по октябрь 2024 года отсутствовал на заседаниях представительного органа, о причинах своего отсутствия аппарат думы в установленном порядке не проинформировал", – следует из заявления. Серовская городская прокуратура внесла представление в местную думу с требованием о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий Некрасова. "Полномочия депутата прекращены досрочно", – уточняют в пресс-службе. Александр Некрасов был избран в серовскую думу восьмого созыва в 2022 году от партии "Новые люди".

https://ria.ru/20250219/deputat-2000231117.html

https://ria.ru/20250128/timchenko-1995997313.html

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политика, серов, свердловская область, россия, александр некрасов, генеральная прокуратура рф