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Свердловский депутат полгода прогуливал заседания думы и лишился мандата - РИА Новости, 19.02.2025
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12:09 19.02.2025 (обновлено: 12:34 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/deputat-2000255257.html
Свердловский депутат полгода прогуливал заседания думы и лишился мандата
Свердловский депутат полгода прогуливал заседания думы и лишился мандата - РИА Новости, 19.02.2025
Свердловский депутат полгода прогуливал заседания думы и лишился мандата
Депутат думы Серова Свердловской области Александр Некрасов полгода прогуливал заседания в аппарате, надзорное ведомство внесло представление и добилось... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:09:00+03:00
2025-02-19T12:34:00+03:00
политика
серов
свердловская область
россия
александр некрасов
генеральная прокуратура рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Депутат думы Серова Свердловской области Александр Некрасов полгода прогуливал заседания в аппарате, надзорное ведомство внесло представление и добилось досрочного прекращения его полномочий, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России. Как поясняют в ведомстве, регламентом думы установлена обязанность депутатов присутствовать на всех заседаниях и комиссиях, членами которых они являются, о своем отсутствии необходимо сообщать в аппарат заранее, указав причины. "Депутат Александр Некрасов в период с апреля по октябрь 2024 года отсутствовал на заседаниях представительного органа, о причинах своего отсутствия аппарат думы в установленном порядке не проинформировал", – следует из заявления. Серовская городская прокуратура внесла представление в местную думу с требованием о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий Некрасова. "Полномочия депутата прекращены досрочно", – уточняют в пресс-службе. Александр Некрасов был избран в серовскую думу восьмого созыва в 2022 году от партии "Новые люди".
https://ria.ru/20250219/deputat-2000231117.html
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политика, серов, свердловская область, россия, александр некрасов, генеральная прокуратура рф
Политика, Серов, Свердловская область, Россия, Александр Некрасов, Генеральная прокуратура РФ
Свердловский депутат полгода прогуливал заседания думы и лишился мандата

Свердловский депутат Некрасов прогуливал заседания думы и лишился мандата

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Депутат думы Серова Свердловской области Александр Некрасов полгода прогуливал заседания в аппарате, надзорное ведомство внесло представление и добилось досрочного прекращения его полномочий, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Как поясняют в ведомстве, регламентом думы установлена обязанность депутатов присутствовать на всех заседаниях и комиссиях, членами которых они являются, о своем отсутствии необходимо сообщать в аппарат заранее, указав причины.
Алексей Вершинин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Арестованный по делу о коррупции депутат из Удмуртии сложил полномочия
10:40
"Депутат Александр Некрасов в период с апреля по октябрь 2024 года отсутствовал на заседаниях представительного органа, о причинах своего отсутствия аппарат думы в установленном порядке не проинформировал", – следует из заявления.
Серовская городская прокуратура внесла представление в местную думу с требованием о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий Некрасова. "Полномочия депутата прекращены досрочно", – уточняют в пресс-службе.
Александр Некрасов был избран в серовскую думу восьмого созыва в 2022 году от партии "Новые люди".
Александр Некрасов - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Член Совфеда Некрасов досрочно сложил полномочия
28 января, 20:26
 
ПолитикаСеровСвердловская областьРоссияАлександр НекрасовГенеральная прокуратура РФ
 
 
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