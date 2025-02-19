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Арестованный по делу о коррупции депутат из Удмуртии сложил полномочия - РИА Новости, 19.02.2025
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10:40 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/deputat-2000231117.html
Арестованный по делу о коррупции депутат из Удмуртии сложил полномочия
Арестованный по делу о коррупции депутат из Удмуртии сложил полномочия - РИА Новости, 19.02.2025
Арестованный по делу о коррупции депутат из Удмуртии сложил полномочия
Депутат удмуртского парламента Алексей Вершинин, находящийся под домашним арестом по делу о получении взятки в крупном размере, написал заявление о сложении... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:40:00+03:00
2025-02-19T10:40:00+03:00
политика
жкх
удмуртская республика (удмуртия)
газпром
единая россия
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УФА, 19 фев – РИА Новости. Депутат удмуртского парламента Алексей Вершинин, находящийся под домашним арестом по делу о получении взятки в крупном размере, написал заявление о сложении полномочий, следует из документа, опубликованного на сайте госсовета Удмуртии. "Рассмотрев заявление депутата Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва А.П. Вершинина о сложении полномочий… от 23 января 2025 года, Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет прекратить досрочно полномочия депутата", - говорится в документах к очередной сессии парламента. В пресс-службе госсовета Удмуртии РИА Новости сообщили, что очередная сессия состоится 25 февраля. "Указанный вопрос включен в повестку", - сказал собеседник агентства. Вершинин, который также является генеральным директором АО "Газпром газораспределение Ижевска" и ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск", был задержан и отправлен под домашний арест в ноябре прошлого года. Следствие обвиняет его в получении взятки в крупном размере от представителя подрядчика при заключении подрядных контрактов на строительство сетей газораспределения. Позже суд продлил его домашний арест до 28 марта. На сайте регионального парламента сообщается, что Вершинин является членом депутатской фракции "Единая Россия". Срок его полномочий - с сентября 2022 года по сентябрь 2027 года. Имеет государственные награды, звания, поощрения.
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РИА Новости
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политика, жкх, удмуртская республика (удмуртия), газпром, единая россия
Политика, ЖКХ, Удмуртская Республика (Удмуртия), Газпром, Единая Россия
Арестованный по делу о коррупции депутат из Удмуртии сложил полномочия

Депутат удмуртского парламента Вершинин написал заявление о сложении полномочий

© Фото : Государственный Совет Удмуртской РеспубликиАлексей Вершинин
Алексей Вершинин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Государственный Совет Удмуртской Республики
Алексей Вершинин. Архивное фото
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УФА, 19 фев – РИА Новости. Депутат удмуртского парламента Алексей Вершинин, находящийся под домашним арестом по делу о получении взятки в крупном размере, написал заявление о сложении полномочий, следует из документа, опубликованного на сайте госсовета Удмуртии.
"Рассмотрев заявление депутата Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва А.П. Вершинина о сложении полномочий… от 23 января 2025 года, Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет прекратить досрочно полномочия депутата", - говорится в документах к очередной сессии парламента.
В пресс-службе госсовета Удмуртии РИА Новости сообщили, что очередная сессия состоится 25 февраля. "Указанный вопрос включен в повестку", - сказал собеседник агентства.
Вершинин, который также является генеральным директором АО "Газпром газораспределение Ижевска" и ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск", был задержан и отправлен под домашний арест в ноябре прошлого года. Следствие обвиняет его в получении взятки в крупном размере от представителя подрядчика при заключении подрядных контрактов на строительство сетей газораспределения. Позже суд продлил его домашний арест до 28 марта.
На сайте регионального парламента сообщается, что Вершинин является членом депутатской фракции "Единая Россия". Срок его полномочий - с сентября 2022 года по сентябрь 2027 года. Имеет государственные награды, звания, поощрения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Вчера, 10:59
 
ПолитикаЖКХУдмуртская Республика (Удмуртия)ГазпромЕдиная Россия
 
 
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