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Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 19.02.2025
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10:18 19.02.2025
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Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий
Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 19.02.2025
Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий
Уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала "Южный" подведомственного Минобороны "Росжилкомплекса"... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:18:00+03:00
2025-02-19T10:18:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала "Южный" подведомственного Минобороны "Росжилкомплекса" Сергея Бгатова, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России."Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Сергея Бгатова, подозреваемого в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в мае 2024 года Бгатов без оснований выплатил субсидии "для приобретения жилья лицу, не подлежащему обеспечению жильем, причинив многомиллионный ущерб государству".Подчеркивается, что расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий

На главу филиала подведомственного МО "Росжилкомплекса" Бгатова завели дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на ограде здания Министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала "Южный" подведомственного Минобороны "Росжилкомплекса" Сергея Бгатова, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Сергея Бгатова, подозреваемого в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2024 года Бгатов без оснований выплатил субсидии "для приобретения жилья лицу, не подлежащему обеспечению жильем, причинив многомиллионный ущерб государству".
Подчеркивается, что расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.
ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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