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Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий
Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 19.02.2025
Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий
Уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала "Южный" подведомственного Минобороны "Росжилкомплекса"... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:18:00+03:00
2025-02-19T10:18:00+03:00
2025-02-19T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала "Южный" подведомственного Минобороны "Росжилкомплекса" Сергея Бгатова, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России."Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Сергея Бгатова, подозреваемого в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в мае 2024 года Бгатов без оснований выплатил субсидии "для приобретения жилья лицу, не подлежащему обеспечению жильем, причинив многомиллионный ущерб государству".Подчеркивается, что расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий
На главу филиала подведомственного МО "Росжилкомплекса" Бгатова завели дело
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала "Южный" подведомственного Минобороны "Росжилкомплекса" Сергея Бгатова, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Сергея Бгатова, подозреваемого в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ
)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2024 года Бгатов без оснований выплатил субсидии "для приобретения жилья лицу, не подлежащему обеспечению жильем, причинив многомиллионный ущерб государству".
Подчеркивается, что расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК
РФ.
ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.