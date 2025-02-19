https://ria.ru/20250219/delo-2000225098.html

Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий

Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 19.02.2025

Главу филиала организации Минобороны заподозрили в превышении полномочий

Уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала "Южный" подведомственного Минобороны "Росжилкомплекса"... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:18:00+03:00

2025-02-19T10:18:00+03:00

2025-02-19T10:18:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала "Южный" подведомственного Минобороны "Росжилкомплекса" Сергея Бгатова, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России."Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Сергея Бгатова, подозреваемого в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в мае 2024 года Бгатов без оснований выплатил субсидии "для приобретения жилья лицу, не подлежащему обеспечению жильем, причинив многомиллионный ущерб государству".Подчеркивается, что расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)