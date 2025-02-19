https://ria.ru/20250219/dekret-2000288850.html

Онищенко раскритиковал проект об уходе в декрет на любом сроке беременности

Онищенко раскритиковал проект об уходе в декрет на любом сроке беременности - РИА Новости, 19.02.2025

Онищенко раскритиковал проект об уходе в декрет на любом сроке беременности

По медицинским показаниям беременным женщинам не нужно уходить в декретный отпуск с 12-й недели, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:13:00+03:00

2025-02-19T14:13:00+03:00

2025-02-19T14:13:00+03:00

общество

россия

геннадий онищенко

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. По медицинским показаниям беременным женщинам не нужно уходить в декретный отпуск с 12-й недели, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Как ранее стало известно РИА Новости, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. Отмечается, что в настоящее время врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель. По мнению авторов инициативы, ранняя постановка на учет и раннее предоставление декрета позволит своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности, минимизировать осложнения. "Давайте мы вот эту глупость не будем делать с 12-й неделей. По медицинским показаниям не нужно ей (беременной женщине - ред.) с 12-й недели уходить в декретный отпуск. Ну не нужно", - сказал академик на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В январе 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме РФ на ежегодных XIII Рождественских парламентских встречах, предложил распространить декретный отпуск на первый триместр беременности, назвал это актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости в России. Он подчеркнул, что жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, "человек уже в утробе матери имеет право на жизнь", поэтому "важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности". Позже глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о готовности разработать законопроект, позволяющий получать пособие по беременности и родам с первого триместра беременности, а также заметила, что сегодня отпуск по уходу за ребенком составляет три года, "а оплачивают только полтора".

https://ria.ru/20250125/putin-1995453887.html

https://ria.ru/20250105/posobie-1992612025.html

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общество, россия, геннадий онищенко, госдума рф