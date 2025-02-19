https://ria.ru/20250219/chat-2000204251.html

Исследование показало, что больше всего раздражает россиян в рабочих чатах

Исследование показало, что больше всего раздражает россиян в рабочих чатах - РИА Новости, 19.02.2025

Исследование показало, что больше всего раздражает россиян в рабочих чатах

Сообщения в нерабочее время и грамматические ошибки сильнее всего раздражают сотрудников в рабочих переписках, свидетельствуют результаты исследования сервиса... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T07:29:00+03:00

2025-02-19T07:29:00+03:00

2025-02-19T07:29:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сообщения в нерабочее время и грамматические ошибки сильнее всего раздражают сотрудников в рабочих переписках, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Главными раздражителями в рабочих переписках стали грамматические ошибки и сообщения в нерабочее время — по 40% опрошенных указали на эти факторы. Немного меньше, 36%, выводит из себя долгое ожидание ответа. Голосовые сообщения и англицизмы, такие как "асап" или "отфидбечить", раздражают почти 34% опрошенных", - говорится в данных. Согласно исследованию, 27% участников опроса раздражают неопределенные или отсутствующие дедлайны, выставляемые в рабочих чатах. Избыток смайликов не нравится 17% респондентов. По данным сервиса, чаще всего россияне предпочитают общаться по работе с руководителем (19%) и коллегами из своего отдела (19%). Почти столько же (18%) выбирают переписку для общения с коллегами из других отделов. Онлайн переписку для общения с клиентами используют 13% опрошенных, с партнерами - 12%, подрядчиками - 10%. "Восемь процентов респондентов используют переписку для общения с представителями государственных учреждений. С представителями СМИ любят общаться в письменном виде 3% опрошенных. Реже всего переписку используют для общения с инвесторами и спонсорами — всего 2%. Большинство же опрошенных (61%) предпочитают общаться в переписке со всеми категориями, указанными в опросе", - уточнили в данных. В исследовании, которое проходило с 10 по 13 февраля, поучаствовали более 3,6 тысяч человек из всех регионов России.

https://ria.ru/20250219/khimzavod-2000184164.html

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общество, технологии, россия