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СМИ: президент ДРК запросил военную помощь у Чада для борьбы с повстанцами - РИА Новости, 19.02.2025
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14:22 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/chad-2000291054.html
СМИ: президент ДРК запросил военную помощь у Чада для борьбы с повстанцами
СМИ: президент ДРК запросил военную помощь у Чада для борьбы с повстанцами - РИА Новости, 19.02.2025
СМИ: президент ДРК запросил военную помощь у Чада для борьбы с повстанцами
Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди запросил военную помощь у Чада для борьбы с повстанцами М23, сообщает радиостанция RFI со... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:22:00+03:00
2025-02-19T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди запросил военную помощь у Чада для борьбы с повстанцами М23, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источник, близкий к ситуации. "Дидье Мазенга, специальный посланник президента ДРК Феликса Чисекеди, посетил Чад во вторник, 18 февраля… с посланием президента Чисекеди, который запросил у президента Чада военную помощь", - сообщает радиостанция. Неназванный высокопоставленный чадский чиновник заявил радиостанции, что вопрос оказания военной помощи ДРК пока официально не стоит на повестке, но "ничего нельзя исключать". В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке ДРК, а в минувшие выходные взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДРК со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html
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в мире, здоровье - общество, россия, чад, руанда, василий небензя, оон, демократическая республика конго
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Чад, Руанда, Василий Небензя, ООН, Демократическая Республика Конго
СМИ: президент ДРК запросил военную помощь у Чада для борьбы с повстанцами

Президент ДРК Мазенга запросил военную помощь у Чада для борьбы с повстанцами

© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiПротестующие в Киншасе
Протестующие в Киншасе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Протестующие в Киншасе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди запросил военную помощь у Чада для борьбы с повстанцами М23, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
"Дидье Мазенга, специальный посланник президента ДРК Феликса Чисекеди, посетил Чад во вторник, 18 февраля… с посланием президента Чисекеди, который запросил у президента Чада военную помощь", - сообщает радиостанция.
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Повстанцы и военные из Руанды вошли в столицу провинции Южное Киву в ДРК
14 февраля, 22:55
Неназванный высокопоставленный чадский чиновник заявил радиостанции, что вопрос оказания военной помощи ДРК пока официально не стоит на повестке, но "ничего нельзя исключать".
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке ДРК, а в минувшие выходные взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДРК со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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