https://ria.ru/20250219/britaniya-2000328313.html

СМИ: мигранты в Германии планируют переезд в Великобританию

СМИ: мигранты в Германии планируют переезд в Великобританию - РИА Новости, 19.02.2025

СМИ: мигранты в Германии планируют переезд в Великобританию

Мигранты в Германии на фоне планов местных властей открыть центр размещения подлежащих депортации беженцев на границе с Польшей планируют отправиться в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:28:00+03:00

2025-02-19T16:28:00+03:00

2025-02-19T16:28:00+03:00

в мире

великобритания

германия

польша

bild

евросоюз

мигранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899025452_286:0:2702:1359_1920x0_80_0_0_bdca168f1b5cfc94507a40477df61296.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мигранты в Германии на фоне планов местных властей открыть центр размещения подлежащих депортации беженцев на границе с Польшей планируют отправиться в Великобританию, сообщает газета Express. В понедельник таблоид Bild со ссылкой на немецкие власти сообщал о том, что центры размещения беженцев, которые, согласно дублинской системе, подлежат депортации из Германии в другие страны ЕС, планируется открыть в Гамбурге и в Айзенхюттенштадте в земле Бранденбург. В этих центрах планируют временно размещать беженцев, которые получили отказ на получение убежища в Германии и должны покинуть страну. После получения отказа они должны находиться там вплоть до депортации. "Жесткие меры Германии по отношению к мигрантам угрожают ударом по Великобритании... Мигранты планируют отправиться в Великобританию после того, как немецкие политики раскрыли планы по огромному депортационному центру на границе с Польшей (в Айзенхюттенштадте - ред.)", - пишет издание. По словам одного из мигрантов, с которым поговорили журналисты Express, посетившие уже существующий в Айзенхюттенштадте депортационный центр, находящиеся там жалуются на плохие условия содержания. Они планируют переправиться в Великобританию, однако предпочитают держать это в тайне, потому что намереваются отправиться туда нелегально. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.

https://ria.ru/20241018/migranty-1978754261.html

https://ria.ru/20240911/germaniya-1972180610.html

великобритания

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, германия, польша, bild, евросоюз, мигранты