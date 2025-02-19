СМИ: мигранты в Германии планируют переезд в Великобританию
Express: мигранты в Германии планируют отправиться в Великобританию
© AP Photo / Markus SchreiberСотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов на границе Польши и Германии во Франкфурте-на-Одере
© AP Photo / Markus Schreiber
Сотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов на границе Польши и Германии во Франкфурте-на-Одере. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мигранты в Германии на фоне планов местных властей открыть центр размещения подлежащих депортации беженцев на границе с Польшей планируют отправиться в Великобританию, сообщает газета Express.
В понедельник таблоид Bild со ссылкой на немецкие власти сообщал о том, что центры размещения беженцев, которые, согласно дублинской системе, подлежат депортации из Германии в другие страны ЕС, планируется открыть в Гамбурге и в Айзенхюттенштадте в земле Бранденбург. В этих центрах планируют временно размещать беженцев, которые получили отказ на получение убежища в Германии и должны покинуть страну. После получения отказа они должны находиться там вплоть до депортации.
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"Жесткие меры Германии по отношению к мигрантам угрожают ударом по Великобритании... Мигранты планируют отправиться в Великобританию после того, как немецкие политики раскрыли планы по огромному депортационному центру на границе с Польшей (в Айзенхюттенштадте - ред.)", - пишет издание.
По словам одного из мигрантов, с которым поговорили журналисты Express, посетившие уже существующий в Айзенхюттенштадте депортационный центр, находящиеся там жалуются на плохие условия содержания. Они планируют переправиться в Великобританию, однако предпочитают держать это в тайне, потому что намереваются отправиться туда нелегально.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
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