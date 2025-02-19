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СМИ сообщили плохие новости ушедшим из России брендам - РИА Новости, 19.02.2025
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15:49 19.02.2025 (обновлено: 15:52 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html
СМИ сообщили плохие новости ушедшим из России брендам
СМИ сообщили плохие новости ушедшим из России брендам - РИА Новости, 19.02.2025
СМИ сообщили плохие новости ушедшим из России брендам
Покинувшие Россию зарубежные бренды не смогут вернуться в страну на прежних условиях, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в региональных... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:49:00+03:00
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экономика
россия
украина
samsung
volkswagen touareg
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Покинувшие Россию зарубежные бренды не смогут вернуться в страну на прежних условиях, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в региональных правительствах."Volkswagen, Samsung, Volvo, Mitsubishi. Все они покинули Россию в 2022-м. Сейчас их места заняли российские предприниматели", — говорится в тексте.По данным издания, "единственный вариант для тех, кто захочет вернуться, — строить свои заводы с нуля без прежних льгот".Аналогичное мнение в среду выразил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. По его словам, ушедшим западным компаниям придется приложить усилия для возвращения в Россию — инвестиции потребуются и для маркетинга, и для возвращения лояльности потребителей, привыкших к альтернативным брендам за период санкций.В понедельник президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, при этом Россия ориентируется на соблюдение международного права.Также в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на исследование Kokoc Group сообщала, что В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных предприятий.С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В стране Inditex была представлена марками Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
https://ria.ru/20250219/hm--2000307430.html
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экономика, россия, украина, samsung, volkswagen touareg
Экономика, Россия, Украина, Samsung, Volkswagen Touareg
СМИ сообщили плохие новости ушедшим из России брендам

Mash: ушедшие Samsung и Volvo не смогут вернуться в РФ на прежних условиях

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТорговый зал в фирменном салоне Samsung Electronics
Торговый зал в фирменном салоне Samsung Electronics - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Торговый зал в фирменном салоне Samsung Electronics. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Покинувшие Россию зарубежные бренды не смогут вернуться в страну на прежних условиях, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в региональных правительствах.
"Volkswagen, Samsung, Volvo, Mitsubishi. Все они покинули Россию в 2022-м. Сейчас их места заняли российские предприниматели", — говорится в тексте.
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По данным издания, "единственный вариант для тех, кто захочет вернуться, — строить свои заводы с нуля без прежних льгот".
Аналогичное мнение в среду выразил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. По его словам, ушедшим западным компаниям придется приложить усилия для возвращения в Россию — инвестиции потребуются и для маркетинга, и для возвращения лояльности потребителей, привыкших к альтернативным брендам за период санкций.
В понедельник президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, при этом Россия ориентируется на соблюдение международного права.
Также в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на исследование Kokoc Group сообщала, что В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных предприятий.
С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В стране Inditex была представлена марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
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ЭкономикаРоссияУкраинаSamsungVolkswagen Touareg
 
 
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