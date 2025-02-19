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Бразилия стала членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+ - РИА Новости, 19.02.2025
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08:35 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/brazilija-2000208782.html
Бразилия стала членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+
Бразилия стала членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+ - РИА Новости, 19.02.2025
Бразилия стала членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+
Бразилия решила стать членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+, следует из сообщения ОПЕК. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:35:00+03:00
2025-02-19T08:35:00+03:00
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бразилия решила стать членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+, следует из сообщения ОПЕК. "ОПЕК приветствует решение, одобренное сегодня Национальным энергетическим советом Федеративной Республики Бразилия, которое официально открывает путь для участия Бразилии в качестве члена Хартии сотрудничества (CoC) между нефтедобывающими странами", - говорится в сообщении. По итогам министерской встречи в ноябре 2023 года ОПЕК+ сообщил, что Бразилия с 1 января 2024 года будет сотрудничать с альянсом. Но, как пояснял журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, кооперация Бразилии и ОПЕК+ не связана с соглашением альянса о сокращении добычи нефти (Декларацией о сотрудничестве, DoC). В сообщении отмечается, что за 2024 год состоялся ряд встреч ОПЕК+ на высоком уровне с бразильской стороной, после которых и было объявлено о присоединении страны к Хартии сотрудничества. "Хартия сотрудничества, подписанная в июле 2019 года, предоставляет платформу для содействия диалогу и обмену мнениями относительно условий и изменений на мировых рынках нефти и энергоносителей. Цель - способствовать надежному энергоснабжению и долгосрочной стабильности на благо производителей, потребителей, инвесторов и мировой экономики", - отмечает ОПЕК.
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экономика, цены на нефть, бразилия, опек, в мире
Экономика, Цены на нефть, Бразилия, ОПЕК, В мире
Бразилия стала членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+

ОПЕК: Бразилия решила стать членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бразилия решила стать членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+, следует из сообщения ОПЕК.
"ОПЕК приветствует решение, одобренное сегодня Национальным энергетическим советом Федеративной Республики Бразилия, которое официально открывает путь для участия Бразилии в качестве члена Хартии сотрудничества (CoC) между нефтедобывающими странами", - говорится в сообщении.
По итогам министерской встречи в ноябре 2023 года ОПЕК+ сообщил, что Бразилия с 1 января 2024 года будет сотрудничать с альянсом. Но, как пояснял журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, кооперация Бразилии и ОПЕК+ не связана с соглашением альянса о сокращении добычи нефти (Декларацией о сотрудничестве, DoC).
В сообщении отмечается, что за 2024 год состоялся ряд встреч ОПЕК+ на высоком уровне с бразильской стороной, после которых и было объявлено о присоединении страны к Хартии сотрудничества.
"Хартия сотрудничества, подписанная в июле 2019 года, предоставляет платформу для содействия диалогу и обмену мнениями относительно условий и изменений на мировых рынках нефти и энергоносителей. Цель - способствовать надежному энергоснабжению и долгосрочной стабильности на благо производителей, потребителей, инвесторов и мировой экономики", - отмечает ОПЕК.
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