https://ria.ru/20250219/borrel-2000304450.html

Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с несогласованным разводом

Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с несогласованным разводом - РИА Новости, 19.02.2025

Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с несогласованным разводом

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между США и Европейским союзом переживают "несогласованный развод", вызванный глубокими... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:08:00+03:00

2025-02-19T15:08:00+03:00

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МАДРИД, 19 фев - РИА Новости. Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между США и Европейским союзом переживают "несогласованный развод", вызванный глубокими идеологическими разногласиями. "(Президенту Соединенных Штатов Дональду) Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, для него Европа - это антимодель… Происходящее - это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод", - сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. По его словам, различия между союзниками стали особенно заметны на конференции в Мюнхене, где обсуждались вопросы свободы и работы СМИ. Он также считает, что затянувшиеся споры в США о военной помощи Киеву ослабили позиции Запада: "если бы Соединенные Штаты не потратили шесть долгих месяцев на разногласия по вопросу о помощи Украине, ситуация могла бы быть иной". Кроме того, Боррель назвал требования администрации Трампа к Украине передать США право на добычу редкоземельных минералов "грабежом". Он считает, что Вашингтон фактически требует "заплатить за уже оказанную помощь" материальными ресурсами.

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000300921.html

https://ria.ru/20241114/borrel-1983645049.html

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в мире, сша, украина, европа, жозеп боррель