https://ria.ru/20250219/borrel-2000289529.html

Захарова прокомментировала слова Борреля о "разводе" США и ЕС

Захарова прокомментировала слова Борреля о "разводе" США и ЕС - РИА Новости, 19.02.2025

Захарова прокомментировала слова Борреля о "разводе" США и ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "разводе" в отношениях США и ЕС,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:16:00+03:00

2025-02-19T14:16:00+03:00

2025-02-19T14:16:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "разводе" в отношениях США и ЕС, указав, что это развод между двумя сторонами Атлантики и развод Евросоюза на деньги. Ранее Боррель сравнил ситуацию в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом". "(Президенту США Дональду) Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, для него Европа - это антимодель. Происходящее - это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод", - сказала она РИА новости. "Это развод Евросоюза. На деньги", - добавила она.

https://ria.ru/20250219/zaharova-2000288645.html

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в мире, сша, россия, европа, жозеп боррель, мария захарова, евросоюз