https://ria.ru/20250219/bolsonaru-2000194976.html

Генпрокуратура Бразилии обвинила Болсонару в попытке госпереворота

Генпрокуратура Бразилии обвинила Болсонару в попытке госпереворота - РИА Новости, 19.02.2025

Генпрокуратура Бразилии обвинила Болсонару в попытке госпереворота

Генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента Жаиру Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году и ряде других преступлений, сообщает новостной РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:21:00+03:00

2025-02-19T04:21:00+03:00

2025-02-19T04:21:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента Жаиру Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году и ряде других преступлений, сообщает новостной портал G1. "Генеральная прокуратура Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту Жаиру Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году", - говорится в сообщении СМИ. Болсонару обвинен также в насильственной отмене демократического верховенства закона и в участии в преступной организации. Если обвинения прокуратуры будут приняты Федеральным верховным судом, Болсонару станет ответчиком в рамках уголовного процесса. Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены, в результате были задержаны около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20250207/braziliya-1997863767.html

https://ria.ru/20241121/braziliya-1985099770.html

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в мире, бразилия, жаир болсонару