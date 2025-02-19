https://ria.ru/20250219/boeing-2000224751.html
Названа причина аварийной посадки Boeing в Норильске
Названа причина аварийной посадки Boeing в Норильске - РИА Новости, 19.02.2025
Названа причина аварийной посадки Boeing в Норильске
Причиной аварийной посадки летевшего из Красноярска Boeing 737-800 авиакомпании NordStar в Норильске стала неисправная работа механизма крыла, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:17:00+03:00
2025-02-19T10:17:00+03:00
2025-02-19T10:29:00+03:00
происшествия
западно-сибирская транспортная прокуратура
норильск
boeing 737-800
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Причиной аварийной посадки летевшего из Красноярска Boeing 737-800 авиакомпании NordStar в Норильске стала неисправная работа механизма крыла, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что Boeing 737-800 авиакомпании NordStar благополучно приземлился в аэропорту Норильска после объявления аварийной посадки во время полета.По данным транспортной прокуратуры, в среду около 14.00 (10.00 мск) при выполнении рейса авиакомпании NordStar по маршруту Красноярск – Норильск командиром воздушного судна была зафиксирована некорректная работа элементов механизации крыла. Посадка произведена в штатном порядке в аэропорту назначения."На борту самолета находилось 155 пассажиров, из них трое детей. Организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна", - говорится в сообщении.Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров.
https://ria.ru/20250214/samolet-1999381454.html
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происшествия, западно-сибирская транспортная прокуратура, норильск, boeing 737-800, красноярск
Происшествия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Норильск, Boeing 737-800, Красноярск
Названа причина аварийной посадки Boeing в Норильске
Boeing совершил аварийную посадку в Норильске из-за проблем с механизмом крыла