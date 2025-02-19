https://ria.ru/20250219/bliznyuk-2000417658.html

Близнюк: качественное образование не может стоить дешево

Близнюк: качественное образование не может стоить дешево - РИА Новости, 20.02.2025

Близнюк: качественное образование не может стоить дешево

Качественное образование требует больших затрат на обеспечение лучшей технологической базы вуза и достойной оплаты труда преподавателей, поэтому оно может и... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-19T22:57:00+03:00

2025-02-19T22:57:00+03:00

2025-02-20T07:29:00+03:00

станислав близнюк

россия

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Качественное образование требует больших затрат на обеспечение лучшей технологической базы вуза и достойной оплаты труда преподавателей, поэтому оно может и должно стоить дорого, считает глава Т-Банка Станислав Близнюк. Это заявление он сделал в рамках сессии "Кадры решают все: где искать специалистов по кибербезопасности?" на Уральском форуме. По его мнению, для подготовки квалифицированных кадров необходимо больше вовлекать работодателей в процесс обучения, работать с молодежью, с ранних лет объяснять основы профессии, проводить олимпиады, хакатоны и другие образовательные мероприятия. Кроме того, важно повышать престиж преподавательской профессии. "Мы с вами — это продукт работы учителей. Мы все: и компании, и частные лица, должны повышать престиж преподавателя. И направлять молодых, толковых, звездных сотрудников, чтобы они как практики взращивали новых профессионалов", — отметил Близнюк, его слова привели в пресс-службе банка. Он подчеркнул, что бесплатное образование зачастую обесценивается, воспринимается как должное, что приводит к одновременному проигрышу системы образования, студентов и экономики страны. Абитуриенты должны быть заинтересованы в поступлении в сильные вузы и прикладывать к этому усилия. Расходы на платное обучение помогут покрыть гранты, а снизить финансовую нагрузку — льготный образовательный кредит с господдержкой. Близнюк рассказал о том, что банк уделяет особое внимание образованию, плотно взаимодействует с вузами, запускает бесплатные образовательные программы, через которые за семь лет прошло более 70 тысяч школьников и студентов, поддерживает учителей через грантовый конкурс “Вклад в поколение” и вместе с крупными компаниями страны создал Центральный университет. "Многие думают, что то, что мы делаем в образовании, все наши образовательные инициативы, Центральный университет — это просто попытка подготовить себе новых сотрудников. Это не так. Мы, действительно, готовим ценнейшие кадры, не только для себя, но и для наших партнеров, для всей страны", - подчеркнул глава банка.

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станислав близнюк, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)