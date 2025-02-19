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Профилактику Вечного огня проведут в Москве к 23 февраля - РИА Новости, 19.02.2025
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Профилактику Вечного огня проведут в Москве к 23 февраля
Профилактику Вечного огня проведут в Москве к 23 февраля - РИА Новости, 19.02.2025
Профилактику Вечного огня проведут в Москве к 23 февраля
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:10:00+03:00
2025-02-19T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В четверг, 20 февраля, состоится традиционная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 58 лет он на боевом посту", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что профилактика занимает примерно 40 минут. На время проведения работ пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. "Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, после чего заменят запальники, которые постоянно находятся под напряжением, и проверят работоспособность всех систем. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников АО "Мосгаз". Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днём Победы.
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москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
Профилактику Вечного огня проведут в Москве к 23 февраля

Петр Бирюков: в Москве проведут профилактику Вечного огня к 23 февраля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В четверг, 20 февраля, состоится традиционная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 58 лет он на боевом посту", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что профилактика занимает примерно 40 минут. На время проведения работ пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной.
"Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, после чего заменят запальники, которые постоянно находятся под напряжением, и проверят работоспособность всех систем. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников АО "Мосгаз". Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днём Победы.
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