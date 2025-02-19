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Министр финансов США считает, что Киев обменяет природные ресурсы на помощь
Министр финансов США считает, что Киев обменяет природные ресурсы на помощь - РИА Новости, 19.02.2025
Министр финансов США считает, что Киев обменяет природные ресурсы на помощь
Министр финансов США Скотт Бессент выразил мнение, что Киев согласится подписать соглашение с Вашингтоном о доступе к украинским природным ресурсам в обмен на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:34:00+03:00
2025-02-19T03:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент выразил мнение, что Киев согласится подписать соглашение с Вашингтоном о доступе к украинским природным ресурсам в обмен на предоставление помощи. "Я думаю, он (Владимир Зеленский - ред.) сделает это", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News. По словам Бессента, договор будет иметь долгосрочный характер и принесёт пользу обеим сторонам. Он также подчеркнул, что заключение соглашения будет способствовать усилению безопасности Украины. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Четвертого февраля британская газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, при этом Зеленский заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.
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в мире, киев, сша, украина, скотт бессент, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Киев, США, Украина, Скотт Бессент, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Министр финансов США считает, что Киев обменяет природные ресурсы на помощь
Бессент: Киев согласится обменять природные ресурсы на американскую помощь