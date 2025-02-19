https://ria.ru/20250219/bessent-2000193296.html

Министр финансов США считает, что Киев обменяет природные ресурсы на помощь

Министр финансов США считает, что Киев обменяет природные ресурсы на помощь - РИА Новости, 19.02.2025

Министр финансов США считает, что Киев обменяет природные ресурсы на помощь

Министр финансов США Скотт Бессент выразил мнение, что Киев согласится подписать соглашение с Вашингтоном о доступе к украинским природным ресурсам в обмен на... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T03:34:00+03:00

2025-02-19T03:34:00+03:00

2025-02-19T03:34:00+03:00

в мире

киев

сша

украина

скотт бессент

владимир зеленский

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844827_0:57:3020:1756_1920x0_80_0_0_e864fde59f9caba2ac4a3bc3d2ca470e.jpg

ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент выразил мнение, что Киев согласится подписать соглашение с Вашингтоном о доступе к украинским природным ресурсам в обмен на предоставление помощи. "Я думаю, он (Владимир Зеленский - ред.) сделает это", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News. По словам Бессента, договор будет иметь долгосрочный характер и принесёт пользу обеим сторонам. Он также подчеркнул, что заключение соглашения будет способствовать усилению безопасности Украины. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Четвертого февраля британская газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, при этом Зеленский заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000183894.html

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, украина, скотт бессент, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности