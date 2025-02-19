https://ria.ru/20250219/bespilotniki-2000205572.html
ПВО за ночь уничтожила 8 украинских БПЛА
ПВО за ночь уничтожила 8 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.02.2025
ПВО за ночь уничтожила 8 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских дронов, еще один подавлен над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:53:00+03:00
2025-02-19T07:53:00+03:00
2025-02-19T07:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
брянская область
республика татарстан (татарстан)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских дронов, еще один подавлен над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Республики Татарстан и четыре БПЛА – над акваторией Черного моря. Также, один БПЛА подавлен над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000203592.html
тульская область
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тульская область, брянская область, республика татарстан (татарстан), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Брянская область, Республика Татарстан (Татарстан), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за ночь уничтожила 8 украинских БПЛА
Минобороны: силы ПВО уничтожили восемь БПЛА ВСУ, еще один дрон подавлен