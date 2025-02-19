https://ria.ru/20250219/bespilotniki-2000205572.html

ПВО за ночь уничтожила 8 украинских БПЛА

ПВО за ночь уничтожила 8 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.02.2025

ПВО за ночь уничтожила 8 украинских БПЛА

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских дронов, еще один подавлен над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T07:53:00+03:00

2025-02-19T07:53:00+03:00

2025-02-19T07:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

брянская область

республика татарстан (татарстан)

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских дронов, еще один подавлен над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Республики Татарстан и четыре БПЛА – над акваторией Черного моря. Также, один БПЛА подавлен над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000203592.html

тульская область

брянская область

республика татарстан (татарстан)

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тульская область, брянская область, республика татарстан (татарстан), министерство обороны рф (минобороны рф)