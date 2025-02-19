https://ria.ru/20250219/bespilotniki-2000191760.html

Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА

Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА - РИА Новости, 19.02.2025

Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА

ВСУ ночью атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ ночью атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ", — написал глава региона.Позднее Федорищев уточнил, что последствия атаки ликвидировали, пострадавших и крупных повреждений нет.Ночью в регионе объявили опасность атаки беспилотников.В понедельник крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах."Транснефть" позднее уточнила, что БПЛА управляли "подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования".

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https://ria.ru/20250218/udar-1999972119.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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самарская область, происшествия, вячеслав федорищев, транснефть, россия