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Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА - РИА Новости, 19.02.2025
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03:03 19.02.2025 (обновлено: 12:25 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/bespilotniki-2000191760.html
Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА
Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА - РИА Новости, 19.02.2025
Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА
ВСУ ночью атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:03:00+03:00
2025-02-19T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
происшествия
вячеслав федорищев
транснефть
россия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ ночью атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ", — написал глава региона.Позднее Федорищев уточнил, что последствия атаки ликвидировали, пострадавших и крупных повреждений нет.Ночью в регионе объявили опасность атаки беспилотников.В понедельник крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах."Транснефть" позднее уточнила, что БПЛА управляли "подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования".
https://ria.ru/20250215/volgograd-1999536928.html
https://ria.ru/20250218/udar-1999972119.html
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самарская область, происшествия, вячеслав федорищев, транснефть, россия
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Происшествия, Вячеслав Федорищев, Транснефть, Россия
Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА

Федорищев: Сызранский НПЗ подвергся атаке БПЛА, работают экстренные службы

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ ночью атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.
"Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ", — написал глава региона.
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Позднее Федорищев уточнил, что последствия атаки ликвидировали, пострадавших и крупных повреждений нет.
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"Транснефть" позднее уточнила, что БПЛА управляли "подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования".
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Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьПроисшествияВячеслав ФедорищевТранснефтьРоссия
 
 
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