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Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА
Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА - РИА Новости, 19.02.2025
Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА
ВСУ ночью атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:03:00+03:00
2025-02-19T03:03:00+03:00
2025-02-19T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ ночью атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ", — написал глава региона.Позднее Федорищев уточнил, что последствия атаки ликвидировали, пострадавших и крупных повреждений нет.Ночью в регионе объявили опасность атаки беспилотников.В понедельник крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах."Транснефть" позднее уточнила, что БПЛА управляли "подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования".
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Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Происшествия, Вячеслав Федорищев, Транснефть, Россия
Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА
Федорищев: Сызранский НПЗ подвергся атаке БПЛА, работают экстренные службы