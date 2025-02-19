https://ria.ru/20250219/bespilotnik-2000221874.html

Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Сызранский НПЗ

Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Сызранский НПЗ - РИА Новости, 19.02.2025

Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Сызранский НПЗ

Последствия атаки БПЛА на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области ликвидированы, пострадавших и крупных повреждений нет, сообщил глава... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:56:00+03:00

2025-02-19T09:56:00+03:00

2025-02-19T09:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Последствия атаки БПЛА на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области ликвидированы, пострадавших и крупных повреждений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что киевский режим подверг атаке БПЛА Сызранский НПЗ в Самарской области. На предприятии работали оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет."Ситуация на Сызранском НПЗ - на контроле. Последствия атаки ликвидированы. Пострадавших и крупных повреждений - нет", - говорится в сообщении Федорищева.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, вячеслав федорищев