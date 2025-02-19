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Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Сызранский НПЗ
Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Сызранский НПЗ - РИА Новости, 19.02.2025
Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Сызранский НПЗ
Последствия атаки БПЛА на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области ликвидированы, пострадавших и крупных повреждений нет, сообщил глава... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:56:00+03:00
2025-02-19T09:56:00+03:00
2025-02-19T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
самарская область
вячеслав федорищев
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САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Последствия атаки БПЛА на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области ликвидированы, пострадавших и крупных повреждений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что киевский режим подверг атаке БПЛА Сызранский НПЗ в Самарской области. На предприятии работали оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет."Ситуация на Сызранском НПЗ - на контроле. Последствия атаки ликвидированы. Пострадавших и крупных повреждений - нет", - говорится в сообщении Федорищева.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Сызранский НПЗ
Федорищев: при атаке украинского БПЛА на Сызранский НПЗ никто не пострадал