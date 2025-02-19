https://ria.ru/20250219/bespilotnik-2000187338.html

Над Тулой сбили беспилотник

Над Тулой сбили беспилотник - РИА Новости, 19.02.2025

Над Тулой сбили беспилотник

Штатными средствами Минобороны РФ на территории Тулы был подавлен БПЛА, пострадавших нет, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T01:30:00+03:00

2025-02-19T01:30:00+03:00

2025-02-19T01:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

тула

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Штатными средствами Минобороны РФ на территории Тулы был подавлен БПЛА, пострадавших нет, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев. На территории региона около полуночи объявили опасность атаки БПЛА, в 1.21 мск ее отменили. "Штатными средствами Минобороны РФ на территории города Тулы подавлен БПЛА. Пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб", - написал он в Telegram-канале. Ситуация, как уточняется, находится под контролем.

https://ria.ru/20250218/britaniya-2000177823.html

тула

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2025

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тула, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)