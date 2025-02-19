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Над Тулой сбили беспилотник - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/bespilotnik-2000187338.html
Над Тулой сбили беспилотник
Над Тулой сбили беспилотник - РИА Новости, 19.02.2025
Над Тулой сбили беспилотник
Штатными средствами Минобороны РФ на территории Тулы был подавлен БПЛА, пострадавших нет, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:30:00+03:00
2025-02-19T01:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
тула
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Штатными средствами Минобороны РФ на территории Тулы был подавлен БПЛА, пострадавших нет, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев. На территории региона около полуночи объявили опасность атаки БПЛА, в 1.21 мск ее отменили. "Штатными средствами Минобороны РФ на территории города Тулы подавлен БПЛА. Пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб", - написал он в Telegram-канале. Ситуация, как уточняется, находится под контролем.
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тула, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тула, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Тулой сбили беспилотник

Губернатор Миляев: на территории города Тулы уничтожен беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Штатными средствами Минобороны РФ на территории Тулы был подавлен БПЛА, пострадавших нет, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев.
На территории региона около полуночи объявили опасность атаки БПЛА, в 1.21 мск ее отменили.
"Штатными средствами Минобороны РФ на территории города Тулы подавлен БПЛА. Пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб", - написал он в Telegram-канале.
Ситуация, как уточняется, находится под контролем.
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Специальная военная операция на УкраинеТулаДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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