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В Берлине прошел митинг в память о жертвах ультраправых - РИА Новости, 19.02.2025
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23:56 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/berlin-2000422743.html
В Берлине прошел митинг в память о жертвах ультраправых
В Берлине прошел митинг в память о жертвах ультраправых - РИА Новости, 19.02.2025
В Берлине прошел митинг в память о жертвах ультраправых
Около 30 человек собрались в среду в берлинском районе Моабит на митинг в память о жертвах ультраправых, организованный организацией "Бабушки против правых",... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T23:56:00+03:00
2025-02-19T23:56:00+03:00
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Около 30 человек собрались в среду в берлинском районе Моабит на митинг в память о жертвах ультраправых, организованный организацией "Бабушки против правых", передаёт корреспондент РИА Новости. В ходе митинга были зачитаны имена погибших в результате нападений ультраправых - в частности, поджога в городе Золинген в 1993 году. "Я пришла, потому что расизм является ключевой проблемой в Германии ... Я тоже мигрант. Я живу в Германии уже 33 года. И у меня тоже был опыт неприятия", - рассказала РИА Новости участница митинга. Она подчеркнула, что выступает против недавнего законопроекта об ужесточении миграции, который был предложен оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). "Я также против расизма, который можно найти и в Свободной демократической партии, и в Социал-демократической партии Германии, и среди "Зеленых", и среди "Левых", - рассказала участница демонстрации, подчеркнув, что, с ее точки зрения, проблему расизма не стоит сводить исключительно к правым партиям: ХДС, ХСС и "Альтернативе для Германии" (АдГ). Движение "Бабушки против правых" было основано в 2017 году. С тех пор оно организовало ряд резонансных акций протеста против правых в Германии, Австрии и Швейцарии.
https://ria.ru/20250201/germanija-1996793001.html
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в мире, германия, австрия, швейцария, хдс/хсс
В мире, Германия, Австрия, Швейцария, ХДС/ХСС
В Берлине прошел митинг в память о жертвах ультраправых

В Берлине около 30 человек собрались на митинг в память о жертвах ультраправых

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Около 30 человек собрались в среду в берлинском районе Моабит на митинг в память о жертвах ультраправых, организованный организацией "Бабушки против правых", передаёт корреспондент РИА Новости.
В ходе митинга были зачитаны имена погибших в результате нападений ультраправых - в частности, поджога в городе Золинген в 1993 году.
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«
"Я пришла, потому что расизм является ключевой проблемой в Германии ... Я тоже мигрант. Я живу в Германии уже 33 года. И у меня тоже был опыт неприятия", - рассказала РИА Новости участница митинга.
Она подчеркнула, что выступает против недавнего законопроекта об ужесточении миграции, который был предложен оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
«
"Я также против расизма, который можно найти и в Свободной демократической партии, и в Социал-демократической партии Германии, и среди "Зеленых", и среди "Левых", - рассказала участница демонстрации, подчеркнув, что, с ее точки зрения, проблему расизма не стоит сводить исключительно к правым партиям: ХДС, ХСС и "Альтернативе для Германии" (АдГ).
Движение "Бабушки против правых" было основано в 2017 году. С тех пор оно организовало ряд резонансных акций протеста против правых в Германии, Австрии и Швейцарии.
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