https://ria.ru/20250219/berlin-2000422743.html

В Берлине прошел митинг в память о жертвах ультраправых

В Берлине прошел митинг в память о жертвах ультраправых - РИА Новости, 19.02.2025

В Берлине прошел митинг в память о жертвах ультраправых

Около 30 человек собрались в среду в берлинском районе Моабит на митинг в память о жертвах ультраправых, организованный организацией "Бабушки против правых",... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T23:56:00+03:00

2025-02-19T23:56:00+03:00

2025-02-19T23:56:00+03:00

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Около 30 человек собрались в среду в берлинском районе Моабит на митинг в память о жертвах ультраправых, организованный организацией "Бабушки против правых", передаёт корреспондент РИА Новости. В ходе митинга были зачитаны имена погибших в результате нападений ультраправых - в частности, поджога в городе Золинген в 1993 году. "Я пришла, потому что расизм является ключевой проблемой в Германии ... Я тоже мигрант. Я живу в Германии уже 33 года. И у меня тоже был опыт неприятия", - рассказала РИА Новости участница митинга. Она подчеркнула, что выступает против недавнего законопроекта об ужесточении миграции, который был предложен оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). "Я также против расизма, который можно найти и в Свободной демократической партии, и в Социал-демократической партии Германии, и среди "Зеленых", и среди "Левых", - рассказала участница демонстрации, подчеркнув, что, с ее точки зрения, проблему расизма не стоит сводить исключительно к правым партиям: ХДС, ХСС и "Альтернативе для Германии" (АдГ). Движение "Бабушки против правых" было основано в 2017 году. С тех пор оно организовало ряд резонансных акций протеста против правых в Германии, Австрии и Швейцарии.

https://ria.ru/20250201/germanija-1996793001.html

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в мире, германия, австрия, швейцария, хдс/хсс