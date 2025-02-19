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Американский актер попал в московскую травматологию - РИА Новости, 19.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:22 19.02.2025 (обновлено: 20:17 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/barns-2000375615.html
Американский актер попал в московскую травматологию
Американский актер попал в московскую травматологию - РИА Новости, 19.02.2025
Американский актер попал в московскую травматологию
Американский актер и блогер Дэниэл Барнс, известный как "Америкашка Дэни", находится в травматологии московской больницы в удовлетворительном состоянии,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский актер и блогер Дэниэл Барнс, известный как "Америкашка Дэни", находится в травматологии московской больницы в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее в Telegram-каналах писали, что Барнс якобы поскользнулся на льду и сломал ногу в среду утром во дворе дома на Ленинском проспекте. "Он находится в "травме" номер 2. Состояние его удовлетворительное", - рассказали в больнице.Позднее агент артиста Наталья Красильникова подтвердила, что он сломал ногу.Дэниел Барнс родился в США в 1989 году. Он живет в России с 2013 года, окончил ГИТИС, служит в Театре Ермоловой. Снимался в сериалах "Деффчонки" и "Отель Элеон", а также в фильмах "Притяжение", "(Не)идеальный мужчина", "Нюрнберг" и "Сквозь время". В качестве блогера работает в онлайн-школе английского языка Skyeng.
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Культура, Происшествия, Россия, США
Американский актер попал в московскую травматологию

Американский актер Дэниэл Барнс попал в московскую травматологию с переломом

© Фото : @danielebarnesДэниэл Барнс
Дэниэл Барнс - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : @danielebarnes
Дэниэл Барнс. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский актер и блогер Дэниэл Барнс, известный как "Америкашка Дэни", находится в травматологии московской больницы в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее в Telegram-каналах писали, что Барнс якобы поскользнулся на льду и сломал ногу в среду утром во дворе дома на Ленинском проспекте.
"Он находится в "травме" номер 2. Состояние его удовлетворительное", - рассказали в больнице.
Позднее агент артиста Наталья Красильникова подтвердила, что он сломал ногу.
Дэниел Барнс родился в США в 1989 году. Он живет в России с 2013 года, окончил ГИТИС, служит в Театре Ермоловой. Снимался в сериалах "Деффчонки" и "Отель Элеон", а также в фильмах "Притяжение", "(Не)идеальный мужчина", "Нюрнберг" и "Сквозь время". В качестве блогера работает в онлайн-школе английского языка Skyeng.
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