https://ria.ru/20250219/barns-2000375615.html
Американский актер попал в московскую травматологию
Американский актер попал в московскую травматологию - РИА Новости, 19.02.2025
Американский актер попал в московскую травматологию
Американский актер и блогер Дэниэл Барнс, известный как "Америкашка Дэни", находится в травматологии московской больницы в удовлетворительном состоянии,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:22:00+03:00
2025-02-19T18:22:00+03:00
2025-02-19T20:17:00+03:00
культура
происшествия
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000374811_0:541:960:1081_1920x0_80_0_0_2b30abc7d938149aa2ab72dfec5a81a3.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский актер и блогер Дэниэл Барнс, известный как "Америкашка Дэни", находится в травматологии московской больницы в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее в Telegram-каналах писали, что Барнс якобы поскользнулся на льду и сломал ногу в среду утром во дворе дома на Ленинском проспекте. "Он находится в "травме" номер 2. Состояние его удовлетворительное", - рассказали в больнице.Позднее агент артиста Наталья Красильникова подтвердила, что он сломал ногу.Дэниел Барнс родился в США в 1989 году. Он живет в России с 2013 года, окончил ГИТИС, служит в Театре Ермоловой. Снимался в сериалах "Деффчонки" и "Отель Элеон", а также в фильмах "Притяжение", "(Не)идеальный мужчина", "Нюрнберг" и "Сквозь время". В качестве блогера работает в онлайн-школе английского языка Skyeng.
https://ria.ru/20250212/trier-1998961474.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000374811_0:451:960:1171_1920x0_80_0_0_a3b094d53569359bca4ab23f3797859a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сша
Культура, Происшествия, Россия, США
Американский актер попал в московскую травматологию
Американский актер Дэниэл Барнс попал в московскую травматологию с переломом