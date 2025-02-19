https://ria.ru/20250219/barns-2000375615.html

Американский актер попал в московскую травматологию

Американский актер попал в московскую травматологию - РИА Новости, 19.02.2025

Американский актер попал в московскую травматологию

Американский актер и блогер Дэниэл Барнс, известный как "Америкашка Дэни", находится в травматологии московской больницы в удовлетворительном состоянии,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:22:00+03:00

2025-02-19T18:22:00+03:00

2025-02-19T20:17:00+03:00

культура

происшествия

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000374811_0:541:960:1081_1920x0_80_0_0_2b30abc7d938149aa2ab72dfec5a81a3.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский актер и блогер Дэниэл Барнс, известный как "Америкашка Дэни", находится в травматологии московской больницы в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее в Telegram-каналах писали, что Барнс якобы поскользнулся на льду и сломал ногу в среду утром во дворе дома на Ленинском проспекте. "Он находится в "травме" номер 2. Состояние его удовлетворительное", - рассказали в больнице.Позднее агент артиста Наталья Красильникова подтвердила, что он сломал ногу.Дэниел Барнс родился в США в 1989 году. Он живет в России с 2013 года, окончил ГИТИС, служит в Театре Ермоловой. Снимался в сериалах "Деффчонки" и "Отель Элеон", а также в фильмах "Притяжение", "(Не)идеальный мужчина", "Нюрнберг" и "Сквозь время". В качестве блогера работает в онлайн-школе английского языка Skyeng.

https://ria.ru/20250212/trier-1998961474.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, сша