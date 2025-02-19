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ЦБ рассказал о работе банков по охлаждению подозрительных переводов - РИА Новости, 19.02.2025
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13:45 19.02.2025 (обновлено: 14:30 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/bank-2000282359.html
ЦБ рассказал о работе банков по охлаждению подозрительных переводов
ЦБ рассказал о работе банков по охлаждению подозрительных переводов - РИА Новости, 19.02.2025
ЦБ рассказал о работе банков по охлаждению подозрительных переводов
Крупные российские банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:45:00+03:00
2025-02-19T14:30:00+03:00
экономика
технологии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Крупные российские банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ РФ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". "Крупные банки ежемесячно "охлаждают", что значит "охлаждают" - приостанавливают на два дня, - около 300 тысяч переводов на счета из базы данных Банка России", - сказала Набиуллина, отметив, что по завершении периода охлаждения часть людей все равно совершают эти операции, но большинство - около 60% - все-таки за эти два дня успевают разобраться, что могли стать жертвой мошенников. "Среди остальных 40% есть часть операций, которые проводятся с криптовалютами через дропперов вполне осознанно. На это тоже надо будет обращать внимание", - добавила глава ЦБ РФ. При этом она отметила, что банки практически перестали без периода охлаждения переводить деньги на счета из базы данных ЦБ РФ о подозрительных счетах, фактически этими счетами перестают пользоваться. "Мы видим, что по ним транзакционная активность снижается в 40 раз после включения их в эту базу данных", - подчеркнула Набиуллина. "Кроме того, платежные карты и онлайн-банкинг дропперов, информация о которых поступила в нашу базу данных из МВД, банками блокируются в 100% случаев. Таким образом, карты и другие электронные средства платежей, по сути дела, становятся одноразовым инструментом для дропперов", - добавила она. С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон о национальной платежной системе, согласно которым российские банки должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе данных ЦБ РФ о подозрительных счетах.
https://ria.ru/20250120/moshennik-1994581320.html
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экономика, технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал о работе банков по охлаждению подозрительных переводов

Набиуллина: банки ежемесячно охлаждают около 300 тысяч подозрительных переводов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Крупные российские банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ РФ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
"Крупные банки ежемесячно "охлаждают", что значит "охлаждают" - приостанавливают на два дня, - около 300 тысяч переводов на счета из базы данных Банка России", - сказала Набиуллина, отметив, что по завершении периода охлаждения часть людей все равно совершают эти операции, но большинство - около 60% - все-таки за эти два дня успевают разобраться, что могли стать жертвой мошенников.
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"Среди остальных 40% есть часть операций, которые проводятся с криптовалютами через дропперов вполне осознанно. На это тоже надо будет обращать внимание", - добавила глава ЦБ РФ.
При этом она отметила, что банки практически перестали без периода охлаждения переводить деньги на счета из базы данных ЦБ РФ о подозрительных счетах, фактически этими счетами перестают пользоваться. "Мы видим, что по ним транзакционная активность снижается в 40 раз после включения их в эту базу данных", - подчеркнула Набиуллина.
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"Кроме того, платежные карты и онлайн-банкинг дропперов, информация о которых поступила в нашу базу данных из МВД, банками блокируются в 100% случаев. Таким образом, карты и другие электронные средства платежей, по сути дела, становятся одноразовым инструментом для дропперов", - добавила она.
С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон о национальной платежной системе, согласно которым российские банки должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе данных ЦБ РФ о подозрительных счетах.
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