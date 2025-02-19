https://ria.ru/20250219/bank-2000282359.html

ЦБ рассказал о работе банков по охлаждению подозрительных переводов

ЦБ рассказал о работе банков по охлаждению подозрительных переводов - РИА Новости, 19.02.2025

ЦБ рассказал о работе банков по охлаждению подозрительных переводов

Крупные российские банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:45:00+03:00

2025-02-19T13:45:00+03:00

2025-02-19T14:30:00+03:00

экономика

технологии

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437556_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_521f3ea8971a23babfeb82d0b5195701.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Крупные российские банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ РФ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". "Крупные банки ежемесячно "охлаждают", что значит "охлаждают" - приостанавливают на два дня, - около 300 тысяч переводов на счета из базы данных Банка России", - сказала Набиуллина, отметив, что по завершении периода охлаждения часть людей все равно совершают эти операции, но большинство - около 60% - все-таки за эти два дня успевают разобраться, что могли стать жертвой мошенников. "Среди остальных 40% есть часть операций, которые проводятся с криптовалютами через дропперов вполне осознанно. На это тоже надо будет обращать внимание", - добавила глава ЦБ РФ. При этом она отметила, что банки практически перестали без периода охлаждения переводить деньги на счета из базы данных ЦБ РФ о подозрительных счетах, фактически этими счетами перестают пользоваться. "Мы видим, что по ним транзакционная активность снижается в 40 раз после включения их в эту базу данных", - подчеркнула Набиуллина. "Кроме того, платежные карты и онлайн-банкинг дропперов, информация о которых поступила в нашу базу данных из МВД, банками блокируются в 100% случаев. Таким образом, карты и другие электронные средства платежей, по сути дела, становятся одноразовым инструментом для дропперов", - добавила она. С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон о национальной платежной системе, согласно которым российские банки должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе данных ЦБ РФ о подозрительных счетах.

https://ria.ru/20250120/moshennik-1994581320.html

https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000117816.html

https://ria.ru/20250219/bank-2000237082.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)